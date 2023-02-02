Умелец создал невероятный шестиколесный седан Rolls-Royce из дерева (видео)

Вьетнамец построил деревянный седан для своего сына. Вместе с ним он отправился в поездку, чтобы купить цветы на рынке, которые помещаются в багажнике.

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Мастер из Вьетнама построил из дерева уникальный шестиколесный Rolls-Royce для своего сына. Миниатюрный седан может самостоятельно ездить. Видео опубликовали на YouTube-канале ND — Woodworking Art.

Вьетнамский мастер часто создает впечатляющие копии реальных автомобилей из дерева. Он подходит к своему делу с маниакальной точностью, воссоздавая мельчайшие детали.

В этот раз умелец решил создать уникальный авто, который не будет иметь аналогов. Он взял за основу роскошный седан Rolls-Royce Phantom и добавил ему еще одну ось.

Сборка начинается с днища автомобиля, которое вырезается по форме и укрепляется металлическим каркасом. Затем постепенно собираются кузов, электромотор и рулевая рейка.

[ + – ] Кузов деревянного Rolls-Royce собирается по частям

В вырезы вставляются фары и задние фонари. После этого добавляется электроника. В итоге автомобиль получился полностью функциональным.

Деревянный Rolls-Royce получил рабочие двери, приборную панель и музыкальную систему. У него даже есть деревянная версия статуи "Дух экстаза", которая украшает капоты всех моделей бренда.

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В конце ролика энтузиаст показал как вместе с сыном отправился на своем Rolls-Royce на рынок для покупки цветов. Они с легкостью поместились в багажнике.

Ранее Фокус сообщал, что мастер из Вьетнама создал копию Toyota Camry 2022 за 35 дней.