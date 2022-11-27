Популярный седан Toyota Camry воссоздали в дереве (видео)

Модель Toyota Camry вырезали из цельного куска дерева и работа над ней заняла 35 дней. У нее открываются двери, поворачиваются колеса и работает подвеска.

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У Toyota Camry появилась нестандартная масштабная копия. Популярный массовый седан воссоздали из дерева. Особенности модели и процесс ее постройки показали в видео на Youtube-канале Woodworking Art.

[ + – ] Работа над проектом заняла 35 дней Фото: скриншот / YouTube

Копия Toyota Camry 2022 была создана за 35 дней мастером из Вьетнама. По сути, автомобиль вырезали из цельного куска дерева и покрыли лаком.

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Седан Toyota воссоздали до малейших деталей. У нынешнего поколения модели довольно сложный дизайн с множеством изгибов, поэтому работа оказалась весьма сложной.

[ + – ] У авто открываются двери, капот и багажник Фото: скриншот / YouTube

Салон Toyota Camry также выполнен очень детально – к примеру, руль у него вращается, а сиденья регулируются. У модели открываются двери, капот и багажник, а также можно разглядеть моторный отсек.

Кроме того, у Toyota Camry двигаются зеркала заднего вида и стеклоочистители, поворачиваются передние колеса. Модель может передвигаться самостоятельно на электромоторе. Подвеска авто также рабочая, а в фары могут включаться, ведь в них установлены светодиоды.

Это далеко не первая подобная работа вьетнамского мастера. Ранее он уже воссоздал в дереве ряд других моделей авто, среди которых – и внедорожник Mercedes-Benz G-Class. Некоторые машины достаточно крупные и могут возить людей.

Также Фокус рассказывал, что Toyota презентовала недорогой внедорожный минивэн.