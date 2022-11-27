Популярний седан Toyota Camry відтворили у дереві (відео)

Модель Toyota Camry вирізали із цілого шматка дерева і робота над нею зайняла 35 днів. У неї відчиняються двері, повертаються колеса і працює підвіска.

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У Toyota Camry з'явилася нестандартна масштабна копія. Популярний масовий седан відтворили із дерева. Особливості моделі та процес її будівництва показали у відео на Youtube-каналі Woodworking Art.

[ + – ] Робота над проектом зайняла 35 днів Фото: скриншот / YouTube

Копія Toyota Camry 2022 була створена за 35 днів майстром із В'єтнаму. По суті автомобіль вирізали з цілого шматка дерева і покрили лаком.

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Седан Toyota відтворили до найменших деталей. У нинішнього покоління моделі досить складний дизайн з безліччю вигинів, тому робота виявилася дуже складною.

[ + – ] У авто відкриваються двері, капот та багажник. Фото: скриншот / YouTube

Салон Toyota Camry також виконаний дуже детально — наприклад, кермо у нього обертається, а сидіння регулюються. У моделі відчиняються двері, капот і багажник, а також можна розглянути моторний відсік.

Крім того, у Toyota Camry рухаються дзеркала заднього виду та склоочисники, повертаються передні колеса. Модель може пересуватися самостійно на електродвигуні. Підвіска авто також робоча, а фари можуть включатися, адже в них встановлені світлодіоди.

Це далеко не перша подібна робота в'єтнамського майстра. Раніше він вже відтворив у дереві низку інших моделей авто, серед яких — позашляховик Mercedes-Benz G-Class. Деякі машини досить великі і можуть возити людей.

Також Фокус розповідав, що Toyota презентувала недорогий позашляховий мінівен.