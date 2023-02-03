В Китае создали электрические самосвал и шестиколесный пикап стоимостью до $4000 (фото)

Китайские электромобили Keyu могут перевозить от 800 до 1200 кг груза. Запас хода составляет 80-200 км в зависимости от типа батареи.

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В Китае расширили линейку легких грузовых электромобилей Keyu. Ее пополнили полноприводной универсал за 3300-3900 долларов и даже трехосная модификация за 3700-4000 долларов. Электрокары даже появились на маркетплейсе Alibaba.

[ + – ] Самосвал Keyu стоит от 3300 долларов Фото: alibaba.com

Самосвал Kaiyun достигает всего 4000 мм в длину и 1400 мм в ширину при колесной базе в 2600 мм. Грузоподъемность составляет 800 кг.

[ + – ] Цена трехосного пикапа стартует с 3700 долларов Фото: alibaba.com

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Китайский электрокар оснащают скромными моторами на 5,5 и 6,8 л.с. (4 и 5 кВт) и он способен развить всего 45-50 км/ч. Запас хода составляет 80 км со стандартной свинцовой батареей и 200 км — с опционной литиевой. Салон авто довольно скромный, но внутри есть тачскрин. Также оснащение включает электроусилитель руля и передние дисковые тормоза.

[ + – ] Шестиколесная версия может перевозить до 1200 кг груза Фото: alibaba.com

Шестиколесный пикап Kaiyun крупнее — достигает 4,5 м в длину. Он получил усиленную подвеску и имеет колесную формулу 6Х4 (две задних оси — ведущие). Он сможет перевозить до 1,2 тонн.

[ + – ] В салоне установлен тачскрин Фото: alibaba.com

Интересная деталь: китайские электрокары Kaiyun Pickman очень напоминают концептуальный электромобиль ЛуАЗ. Украинская модель использует те же комплектующие, как и еще ряд китайских брендов вроде EEC. Впрочем, пока у ЛуАЗ такие версии не анонсированы — планируют выпускать пикап и фургон.

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