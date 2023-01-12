Украинский электромобиль ЛуАЗ получит версию в кузове фургон (фото)

Ранее электромобиль планировали выпускать только в кузове пикап, но потенциальные клиенты были заинтересованы в появлении фургона. Эту версию будут выпускать совместно с предприятием "Автобан Трейлерз UA".

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Украинский электромобиль от LUAZ Motors получит еще один тип кузова. Руководитель проекта Вадим Игнатов подтвердил появление развозного фургона. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

Электромобиль LUAZ хоть и оказался модернизированной бюджетной китайской моделью, но смог привлечь внимание украинцев. Некоторые украинские предприятия уже заинтересованы в покупке такого автомобиля.

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Раскрыты новые интересные подробности и характеристики украинского электрокара ЛуАЗ (фото)

Ранее в LUAZ говорили о том, что электромобиль предложат всего в двух версиях. Это будут двух- и четырехдверные пикапы. Тем не менее подтверждено и появление фургона, который будут выпускать совместно с предприятием "Автобан Трейлерз UA". Эта компания из Хмельницкого специализируется на изготовлении различных надстроек для коммерческих автомобилей.

[ + – ] Вадим Игнатов подтвердил появление развозного фургона LUAZ Фото: facebook.com/Вадим Игнатов

На фото заметны сразу несколько фургонов LUAZ. Вадим Игнатов заявили, что продажи электромобили начнутся уже совсем скоро.

Ранее Фокус писал, что Луцкий автозавод не имеет отношения к проекту электромобиля LUAZ, над которым работает Вадим Игнатов и его команда.