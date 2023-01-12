Український електромобіль ЛуАЗ отримає версію у кузові фургон (фото)

Раніше електромобіль планували випускати лише у кузові пікап, але потенційні клієнти були зацікавлені у появі фургона. Цю версію випускатимуть спільно з підприємством "Автобан Трейлерз UA".

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Український електромобіль від Luaz Motors отримає ще один тип кузова. Керівник проекту Вадим Ігнатов підтвердив появу розвізного фургона. Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook.

Електромобіль LUAZ хоч і виявився модернізованою бюджетною китайською моделлю, але зміг привернути увагу українців. Деякі українські підприємства вже зацікавлені у покупці такого автомобіля.

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Раніше в LUAZ говорили про те, що електромобіль запропонують лише у двох версіях. Це будуть дво- та чотиридверні пікапи. Проте підтверджено й появу фургона, який випускатимуть спільно із підприємством "Автобан Трейлерз UA". Ця компанія із Хмельницького спеціалізується на виготовленні різних надбудов для комерційних автомобілів.

[ + – ] Вадим Ігнатов підтвердив появу розвізного фургону LUAZ Фото: facebook.com/Вадим Ігнатов

На фото помітні одразу кілька фургонів LUAZ. Вадим Ігнатов заявив, що продаж електромобілів розпочнеться вже зовсім скоро.

Раніше Фокус писав, що Автоскладальний завод № 1 не має стосунку до проєкту електромобіля LUAZ, над яким працює Вадим Ігнатов та його команда.