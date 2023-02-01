Поддержите нас
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Электромобиль Skoda Enyaq установил два мировых рекорда за один день (видео)

Skoda Enyaq iV RS, Skoda Enyaq iV, Skoda Enyaq, электромобиль Skoda, кроссовер Skoda, рекорд Гиннеса, мировой рекорд
Фото: Skoda | Skoda Enyaq iV RS установил мировые рекорды в дрифте

Электрокар Skoda Enyaq iV смог почти 16 минут продержаться в непрерывном дрифте на льду. Для рекордного заезда использовали стандартную полноприводную версию модели.

Related video

Кроссовер Skoda Enyaq iV попал в Книгу рекордов Гиннеса. Электромобиль за день отметился сразу двумя мировыми рекордами в зимнем дрифте. Об этом сообщает официальный сайт чешской марки.

Skoda Enyaq iV RS, Skoda Enyaq iV, Skoda Enyaq, электромобиль Skoda, кроссовер Skoda, рекорд Гиннеса, мировой рекорд Fullscreen
Рекорд установили на льду замерзшего озера в Швеции
Фото: Skoda

Новый Skoda Enyaq iV проехал в заносе 7351 м за 15 минут и 58 секунд. Таким образом он побил мировые рекорды длительности дрифта на льду среди всех авто и среди электромобилей в частности.

Skoda Enyaq iV RS, Skoda Enyaq iV, Skoda Enyaq, электромобиль Skoda, кроссовер Skoda, рекорд Гиннеса, мировой рекорд Fullscreen
Для рекордного заезда использовали стандартный Skoda Enyaq RS iV
Фото: Skoda

Рекордный заезд был осуществлен на льду замерзшего озера близ Остерсунда в Швеции – там оборудовали круглый трек длиной 188,5 м. Управлял кроссовером британский автожурналист и гонщик Ричард Мэден, который в 2011 году разогнал тюнингованную Skoda Octavia до 366 км/ч.

Важно
Раскрыты интересные подробности новой Skoda Superb 2023 (фото)
Раскрыты интересные подробности новой Skoda Superb 2023 (фото)

Установить достижение удалось далеко не сразу – британцу пришлось ездить по треку на протяжении 18 часов. Во время рекордного заезда электрокроссовер Skoda преодолел 39 кругов. Максимальная скорость в дрифте составила 48,69 км/ч, а минимальная – 31,64 км/ч.

Для рекорда взяли топовый полноприводной электромобиль Skoda Enyaq RS iV с двумя моторами общей мощностью 299 л. с. Авто полностью стандартное и единственным изменениям стала установка шипованных шин. Примечательно, что спереди установили покрышки Michelin размером 245/35 R20, а вот сзади – резина Nokian Hakkapelitta размером 255/45 R20.

Ранее Фокус сообщал, что Skoda готовит новый компактный электрокроссовер размером с Karoq.

Также мы писали, что на продажу выставили коллекцию винтажных Skoda в состоятнии новых авто.