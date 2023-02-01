Электромобиль Skoda Enyaq установил два мировых рекорда за один день (видео)

Электрокар Skoda Enyaq iV смог почти 16 минут продержаться в непрерывном дрифте на льду. Для рекордного заезда использовали стандартную полноприводную версию модели.

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Кроссовер Skoda Enyaq iV попал в Книгу рекордов Гиннеса. Электромобиль за день отметился сразу двумя мировыми рекордами в зимнем дрифте. Об этом сообщает официальный сайт чешской марки.

[ + – ] Рекорд установили на льду замерзшего озера в Швеции Фото: Skoda

Новый Skoda Enyaq iV проехал в заносе 7351 м за 15 минут и 58 секунд. Таким образом он побил мировые рекорды длительности дрифта на льду среди всех авто и среди электромобилей в частности.

[ + – ] Для рекордного заезда использовали стандартный Skoda Enyaq RS iV Фото: Skoda

Рекордный заезд был осуществлен на льду замерзшего озера близ Остерсунда в Швеции – там оборудовали круглый трек длиной 188,5 м. Управлял кроссовером британский автожурналист и гонщик Ричард Мэден, который в 2011 году разогнал тюнингованную Skoda Octavia до 366 км/ч.

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Установить достижение удалось далеко не сразу – британцу пришлось ездить по треку на протяжении 18 часов. Во время рекордного заезда электрокроссовер Skoda преодолел 39 кругов. Максимальная скорость в дрифте составила 48,69 км/ч, а минимальная – 31,64 км/ч.

Для рекорда взяли топовый полноприводной электромобиль Skoda Enyaq RS iV с двумя моторами общей мощностью 299 л. с. Авто полностью стандартное и единственным изменениям стала установка шипованных шин. Примечательно, что спереди установили покрышки Michelin размером 245/35 R20, а вот сзади – резина Nokian Hakkapelitta размером 255/45 R20.

Ранее Фокус сообщал, что Skoda готовит новый компактный электрокроссовер размером с Karoq.

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