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Авто

Раскрыты интересные подробности новой Skoda Superb 2023 (фото)

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Фото: Autocar | Новая Skoda Superb появится в 2023 году

В линейке Skoda Superb останутся литфбэк и универсал. Помимо бензиновых и дизельных версий модели, будут предложены два подзаряжаемых гибрида.

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Skoda завершает разработку пятого поколения модели Superb. Флагман чешской марки проходит финальные тесты и дебютирует в нынешнем году. Информация об этом появилась в ежегодном отчете Skoda.

Skoda Superb 2023 ранее уже частично рассекретили на официальных рендерах. Автомобиль сохранит знакомый граненый дизайн, но, вместе с тем, позаимствует черты электрокроссовера Skoda Enyaq вроде продолговатых фар и фонарей.

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Ранее были опубликованы официальные рендеры Skoda Superb
Фото: Skoda

Как и нынешняя модель, новая Skoda Superb будет построена на платформе MQB и останется близкой родственницей Volkswagen Passat. Обе модели планируют выпускать на предприятии в Братиславе, но если новый VW Passat B9 будет доступен только в кузове универсал, то в линейке Superb останется и лифтбэк.

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Skoda Superb 2023 сохранит бензиновые турбомоторы объемом 1,5 и 2,0 л, а также 2,0-литровые турбодизели, но они будут дополнены 48-волтной "мягкой" гибридной установкой. Кроме того, в линейке ожидаются сразу два подзаряжаемых гибрида. Superb предложат с передним и полным приводом.

Ранее Фокус рассказывал про кроссовер Skoda Kodiaq второго поколения. Он должен появиться под конце 2023 года.