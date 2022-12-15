Выразительный дизайн и гибридные версии: каким будет новый Skoda Kodiaq 2024 (фото)

Новый кроссовер Skoda Kodiaq станет крупнее и просторнее внутри. В линейке появятся сразу два подзаряжаемых гибрида с запасом хода на электротяге до 100 км.

Related video

Опубликованы первые рендеры и шпионские фото Skoda Kodiaq второго поколения. Кроссовер сейчас проходит тесты и его должны представить в конце 2023 либо в 2024 году. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Новый Skoda Kodiaq будет построен на платформе MQB Evo, как и нынешняя модель, однако немного подрастет в размерах. Кроме того, дизайн авто станет выразительнее.

[ + – ] Кроссовер Skoda сейчас проходит тесты Фото: Motor1.com

На рендере у Skoda Kodiaq 2024 широкая решетка радиатора и продолговатые фары в духе Octavia. Передний бампер стал массивнее. Во внешнем виде по-прежнему преобладают грани, а боковины остались рельефными.

Кроссовер Skoda Kodiaq станет просторнее внутри. Модель, как и ранее, будет доступна в версиях на 5 и 7 мест. В линейке сохранятся дорогой вариант Laurin&Klement, спортивный RS и внедорожный Scout.

Важно

Семь мест и цена $18 300: представлен самый большой кроссовер Geely (фото)

Скорее всего, новый Skoda Kodiaq сохранит бензиновые турбомоторы объемом 1,5 и 2,0 л, а также двухлитровый турбодизель, но их дополнят 48-вольтной "мягкой" гибридной установкой.

Кроме того, в линейке появятся сразу два подзаряжаемых гибрида. Их запас хода на электротяге составит до 100 км.

Ранее Фокус сообщал, что Skoda готовит сразу пять новых электромобилей стоимостью от 20 000 евро.

Также мы писали про новый флагманский кроссовер Mazda. Он придет на смену модели CX-9.