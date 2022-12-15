Виразний дизайн і гібридні версії: яким буде новий Skoda Kodiaq 2024 (фото)

Новий кросовер Skoda Kodiaq стане більшим і просторішим усередині. У лінійці з'являться відразу два підзаряджуваних гібриди із запасом ходу на електротязі до 100 км.

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Опубліковано перші рендери та шпигунські фото Skoda Kodiaq другого покоління. Кросовер зараз проходить тести, і його мають представити наприкінці 2023 або 2024 року. Про це повідомляє сайт Motor.es.

Новий Skoda Kodiaq буде побудований на платформі MQB Evo, як і нинішня модель, проте трохи підросте в розмірах. Крім того, дизайн авто стане виразнішим.

[ + – ] Кросовер Skoda зараз проходить тести Фото: Motor1.com

На рендері в Skoda Kodiaq 2024 широка решітка радіатора й довгасті фари в дусі Octavia. Передній бампер став масивнішим. У зовнішньому вигляді, як і раніше, переважають грані, а боковини залишилися рельєфними.

Кросовер Skoda Kodiaq стане просторішим усередині. Модель, як і раніше, буде доступна у версіях на 5 і 7 місць. У лінійці збережуться дорогий варіант Laurin&Klement, спортивний RS і позашляховий Scout.

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Швидше за все, новий Skoda Kodiaq збереже бензинові турбомотори об'ємом 1,5 і 2,0 л, а також дволітровий турбодизель, але їх доповнять 48-вольтною м'якою гібридною установкою.

Крім того, в лінійці з'являться відразу два гібриди, що заряджаються. Їхній запас ходу на електротязі складе до 100 км.

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