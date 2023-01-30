Раскрыты подробности нового электрокроссовера Skoda: он станет альтернативой Karoq (фото)

Компактный электрокроссовер Skoda будет отличаться нестандартным футуристическим дизайном. Запас хода электрокара составит около 600 км.

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Линейку Skoda пополнит еще один электрический кроссовер. Его должны презентовать в 2025 году и он будет компактнее и дешевле, чем Skoda Enyaq. Об этом стало известно сайту Motor.es.

Электрокроссовер Skoda станет "зеленой" альтернативой модели Karoq. Он будет сопоставим по размерам с бензиновым собратом – около 4,5 м в длину.

Электромобиль Skoda будут собирать на предприятии в Испании. Кроссовер станет одним из пяти новых электрокаров чешской марки, которые представят до 2026 года. Примечательно, что Skoda Karoq не снимут с производства – второе его поколение будет выпускаться параллельно.

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Дизайн электрокара будет выдержан в духе концепта-кара Skoda Vision 7S – с высоким капотом, короткими свесами кузова и тоненькими светодиодными фарами. В салоне на передней панели установят два больших дисплея.

Электрический кроссовер Skoda построят на платформе МЕВ+. Ожидается, что его предложат в версиях с задним и полным приводом мощностью от 177 до 299 л. с. Аккумуляторная батарея емкостью 90 кВт∙ч обеспечит запас хода примерно в 600 км.

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