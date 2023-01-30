Розкрито подробиці нового електрокросовера Skoda: він стане альтернативою Karoq (фото)

Компактний електрокросовер Skoda відрізнятиметься нестандартним футуристичним дизайном. Запас ходу електрокара становитиме близько 600 км.

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Лінійку Skoda поповнить ще один електричний кросовер. Його повинні презентувати у 2025 році, і він буде компактнішим і дешевшим, ніж Skoda Enyaq. Про це стало відомо на сайті Motor.es.

Електрокросовер Skoda стане "зеленою" альтернативою моделі Karoq. Його можна порівняти за розмірами з бензиновим побратимом — близько 4,5 м у довжину.

Електромобіль Skoda збиратиме на підприємстві в Іспанії. Кросовер стане одним із п'яти нових електрокарів чеської марки, які представлять до 2026 року. Примітно, що Skoda Karoq не знімуть із виробництва — друге його покоління випускатимуть паралельно.

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Дизайн електрокара буде витриманий на кшталт концепт-кара Skoda Vision 7S — з високим капотом, короткими звисами кузова і тоненькими світлодіодними фарами. У салоні на передній панелі встановлять два великі дисплеї.

Електричний кросовер Skoda збудують на платформі МЕВ+. Очікується, що його запропонують у версіях із заднім та повним приводом потужністю від 177 до 299 к. с. Акумуляторна батарея місткістю 90 кВт∙год забезпечить запас ходу приблизно 600 км.

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