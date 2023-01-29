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Авто

Перший автомобіль Xiaomi повністю розсекретили за рік до прем'єри (фото)

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Фото: CarNewsChina | Xiaomi Modena надійде у виробництво з 2024 року та кине виклик Tesla Model 3

Xiaomi MS11 Modena — обтічний електричний седан D-класу. Основним конкурентом нової моделі стане Tesla Model 3.

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В інтернет потрапили фото Xiaomi MS11. Дебютний автомобіль від китайського технологічного гіганта має надійти у виробництво з першого кварталу 2024 року на новій фабриці у передмісті Пекіна. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

За попередніми даними, електромобіль Xiaomi можуть назвати Modena (MS11 – робочий індекс), хоча Ferrari мала однойменну модель і не заперечують, що назву можуть змінити через авторські права. Зараз авто проходить випробування, причому в них бере участь особисто СЕО Xiaomi Лей Цзюнь.

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Дах седана повністю прозорий
Фото: CarNewsChina

Новий Xiaomi MS11 мітить у конкуренти Tesla Model 3 і його можна буде порівняти з нею за вартістю. Купити автомобіль Xiaomi можна буде за ціною від 260 000 до 350 000 юанів ($38 300 — 51 600).

Як і Tesla Model 3, електрокар Xiaomi Modena є обтічним седаном D-класу. У нього плавні обводи кузова, аркоподібна лінія даху та великі стрілоподібні фари. Дах електрокара повністю скляний. Нещодавно стало відомо, що кузовні панелі виготовляють на потужностях концерну BAIC, а гальма поставлять Brembo.

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Компоненти для авто будуть поставляти BAIC, BYD, CATL та Brembo
Фото: CarNewsChina

Характеристики Xiaomi Modena поки що не розголошують, але відомо, що різні версії електромобіля оснащуватимуть батареями від BYD та CATL. Він отримає 800-вольтну силову установку, що дозволяє надшвидке заряджання на 80% за 15 хвилин.

Окрім того, для седана розробляють інноваційний автопілот. На фото видно, що на даху автомобіля встановлено лідар.

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Плани у Xiaomi – наполеонівські, компанія має намір випускати до 10 мільйонів машин на рік та продавати їх по всьому світу. В автомобільний підрозділ за 10 років планують вкласти 14,7 млрд доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що свій перший автомобіль презентували і в Sony. Його розробляють разом із Honda.