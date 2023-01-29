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Первый автомобиль Xiaomi полностью рассекретили за год до премьеры (фото)

Первый автомобиль Xiaomi, автомобиль Xiaomi, электромобиль Xiaomi, автомобиль ксяоми, Xiaomi MS11, Xiaomi Modena
Фото: CarNewsChina | Xiaomi Modena поступит в производство с 2024 года и бросит вызов Tesla Model 3

Xiaomi MS11 Modena — обтекаемый электрический седан D-класса. Основным конкурентом новой модели станет Tesla Model 3.

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В интернет попали фото Xiaomi MS11. Дебютный автомобиль от китайского технологического гиганта должен поступить в производство с первого квартала 2024 года на новой фабрике в пригороде Пекина. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

По предварительным данным, электромобиль Xiaomi могут назвать Modena (MS11 – рабочий индекс), хотя у Ferrari была одноименная модель и не исключено, что название могут сменить по причине авторских прав. Сейчас авто проходит испытания, причем в них принимает участие лично СЕО Xiaomi Лей Цзюнь.

Первый автомобиль Xiaomi, автомобиль Xiaomi, электромобиль Xiaomi, автомобиль ксяоми, Xiaomi MS11, Xiaomi Modena Fullscreen
Крыша седана полностью прозрачная
Фото: CarNewsChina

Новый Xiaomi MS11 метит в конкуренты Tesla Model 3 и будет сопоставим с ней по стоимости. Купить автомобиль Xiaomi можно будет по цене от 260 000 до 350 000 юаней ($38 300 — 51 600).

Как и Tesla Model 3, электрокар Xiaomi Modena является обтекаемым седаном D-класса. У него плавные обводы кузова, аркообразная линия крыши и крупные стреловидные фары. Крыша электрокара полностью стеклянная. Недавно стало известно, что кузовные панели изготовляют на мощностях концерна BAIC, а тормоза поставят Brembo.

Первый автомобиль Xiaomi, автомобиль Xiaomi, электромобиль Xiaomi, автомобиль ксяоми, Xiaomi MS11, Xiaomi Modena Fullscreen
Компоненты для авто будут поставлять BAIC, BYD, CATL и Brembo
Фото: CarNewsChina

Характеристики Xiaomi Modena пока не разглашают, но известно, что разные версии электромобиля будут оснащать батареями от BYD и CATL. Он получит 800-вольтную силовую установку, позволяющую сверхбыструю зарядку на 80% за 15 минут.

Кроме того, для седана разрабатывают инновационный автопилот. На фото видно, что на крыше автомобиля установлен лидар.

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Планы у Xiaomi – наполеоновские, компания намеревается выпускать до 10 миллионов машин в год и продавать их по всему миру. В автомобильное подразделение за 10 лет планируют вложить 14,7 млрд долларов.

Ранее Фокус сообщал, что свой первый автомобиль презентовали и в Sony. Его разрабатывают совместно с Honda.