Мотор Honda и продвинутый автопилот: презентован инновационный автомобиль Sony (видео)

Первый автомобиль от Sony будет доступен для заказа с 2025 года, а его производство начнется годом позже. Помогают создать Afeela специалисты Honda.

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На шоу CES 2023 в Лас-Вегасе презентовали Afeela — новый бренд авто, созданный Sony и Honda. Дебютировал и первый автомобиль новой марки – концептуальный электромобиль. Об этом сообщает CNN.

Как известно, ранее два японских концерна создали совместное предприятие Sony Honda Mobility. Honda займется разработкой силовой установки и платформы, а в Sony будут создавать мультимедиа и автопилот.

[ + – ] Sony Afeela начнут выпускать в 2026 году Фото: Sony [ + – ] Afeela получит инновационный автопилот [ + – ] Руль электрокара напоминает штурвал [ + – ] У задних пассажиров есть свои мониторы

Новый Sony Afeela – электрический седан с покатой крышей и тоненькими диодными фарами и фонарями. Концепт-кар является развитием предыдущего прототипа Sony Vision S-01. Особенность авто – дисплей в передней части.

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В салоне установлен руль-штурвал, как у Tesla, а на всю переднюю панель растянут большой дисплей. Отдельные экраны отведены для камер заднего вида, заменяющих зеркала заднего вида. Также мониторы предусмотрены и для задних пассажиров.

Процессоры для Sony Afeela поставит Qualcomm, а графику для дисплеев создадут разработчики компьютерных игр из Epic Games. Для автопилота установят 45 различных сенсоров, камеры и лидар.

Прием заказов на автомобили Sony Afeela начнется в 2025 году, а производство стартует годом позже. Известно, что помимо седана в линейке будет и кроссовер — его прототип показали ранее.

Ранее Фокус сообщал, что Honda начала производство седана Accord. Он доступен в бензиновой и гибридной версиях.