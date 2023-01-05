Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Мотор Honda и продвинутый автопилот: презентован инновационный автомобиль Sony (видео)

автомобиль сони, автомобиль Sony, Sony Afeela, новый Sony Afeela, электромобиль Sony
Фото: CNN | Afeela — новый бренд Sony и Honda

Первый автомобиль от Sony будет доступен для заказа с 2025 года, а его производство начнется годом позже. Помогают создать Afeela специалисты Honda.

Related video

На шоу CES 2023 в Лас-Вегасе презентовали Afeela — новый бренд авто, созданный Sony и Honda. Дебютировал и первый автомобиль новой марки – концептуальный электромобиль. Об этом сообщает CNN.

Как известно, ранее два японских концерна создали совместное предприятие Sony Honda Mobility. Honda займется разработкой силовой установки и платформы, а в Sony будут создавать мультимедиа и автопилот.

автомобиль сони, автомобиль Sony, Sony Afeela, новый Sony Afeela, электромобиль Sony Fullscreen
Sony Afeela начнут выпускать в 2026 году
Фото: Sony
автомобиль сони, автомобиль Sony, Sony Afeela, новый Sony Afeela, электромобиль Sony Fullscreen
Afeela получит инновационный автопилот
автомобиль сони, автомобиль Sony, Sony Afeela, новый Sony Afeela, электромобиль Sony Fullscreen
Руль электрокара напоминает штурвал
автомобиль сони, автомобиль Sony, Sony Afeela, новый Sony Afeela, электромобиль Sony Fullscreen
У задних пассажиров есть свои мониторы
автомобиль сони, автомобиль Sony, Sony Afeela, новый Sony Afeela, электромобиль Sony
автомобиль сони, автомобиль Sony, Sony Afeela, новый Sony Afeela, электромобиль Sony
автомобиль сони, автомобиль Sony, Sony Afeela, новый Sony Afeela, электромобиль Sony
автомобиль сони, автомобиль Sony, Sony Afeela, новый Sony Afeela, электромобиль Sony

Новый Sony Afeela – электрический седан с покатой крышей и тоненькими диодными фарами и фонарями. Концепт-кар является развитием предыдущего прототипа Sony Vision S-01. Особенность авто – дисплей в передней части.

Важно
Toyota презентовала оригинальные беспилотные авто будущего (видео)
Toyota презентовала оригинальные беспилотные авто будущего (видео)

В салоне установлен руль-штурвал, как у Tesla, а на всю переднюю панель растянут большой дисплей. Отдельные экраны отведены для камер заднего вида, заменяющих зеркала заднего вида. Также мониторы предусмотрены и для задних пассажиров.

Процессоры для Sony Afeela поставит Qualcomm, а графику для дисплеев создадут разработчики компьютерных игр из Epic Games. Для автопилота установят 45 различных сенсоров, камеры и лидар.

Прием заказов на автомобили Sony Afeela начнется в 2025 году, а производство стартует годом позже. Известно, что помимо седана в линейке будет и кроссовер — его прототип показали ранее.

Ранее Фокус сообщал, что Honda начала производство седана Accord. Он доступен в бензиновой и гибридной версиях.