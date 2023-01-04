Новая Honda Accord 2023 поступила в производство: подробности и характеристики (фото)

Honda Accord 2023 стала крупнее и просторнее внутри, а также богаче оснащена. Семейный седан предлагают в бензиновой и гибридной модификациях.

Related video

В США стартовало производство Honda Accord 11 поколения. Седан D-класса поступает в продажу с февраля по цене от 28 390 долларов за бензиновую версию и 32 990 долларов — за гибрид. Об этом сообщает официальный сайт Honda.

Отныне Honda Accord будут собирать исключительно на заводе в американском Мэрисвилле. Выпуск модели в Японии и Китае прекращен.

[ + – ] Седан доступен в бензиновой и гибридной версиях Фото: Honda

Раскрыты и новые подробности Honda Accord 2023. Седан не только крупнее предшественника и выглядит солиднее, но и обладает улучшенной аэродинамикой и усиленной шумоизоляцией.

Важно

Нового конкурента Tesla от Honda впервые заметили на дорогах (фото)

Новая Honda Accord стала просторнее и богаче оснащена. Все версии теперь оснащены виртуальным щитком приборов и сенсорным дисплеем. Кроме того, базовая комплектация Honda Accord 2023 пополнилась диодными фарами, адаптивным круиз-контролем, системами автоматического торможения и контроля полосы движения.

[ + – ] Все Honda Accord 2023 получили виртуальную панель приборов и сенсорный дисплей Фото: Honda

Топовый вариант Touring получил Wi-Fi, беспроводную зарядку для смартфонов электропривод водительского кресла, вентиляцию передних и подогрев всех сидений.

Начальный 1,5-литровый турбомотор на 192 л. с. расходует в среднем 7,3 л/100 км. Гибрид Honda Accord мощностью 204 л. с. существенно экономичнее – 5,3 л/100 км в смешанном цикле.

Ранее Фокус сообщал, что Volkswagen презентовал новый электрический седан ID.7. Он придет на смену VW Passat.