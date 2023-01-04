Toyota презентовала оригинальные беспилотные авто будущего (видео)

Toyota MX221 и Moox — беспилотные минивэны с трансформируемым салоном. Они могут использоваться как такси, туристический автобус или даже мобильный кабинет врача.

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Toyota привезла на шоу электроники CES в Лас-Вегасе два беспилотных электромобиля. Концепт-кары показывают направление развития дизайна и интьерьеров японской марки. Об этом сообщает официальный сайт Toyota.

Беспилотный автомобиль Toyota MX221

Toyota MX221 создана для служб такси и райд-шеринга и оснащена автопилотом 4 уровня (у него есть органы управленияи, но большую часть времени водитель не вмешивается). Это однообъемный минивэн с большим углом наклона лобового стекла и раздвижными дверями.

[ + – ] В дверях установлены светодиодные панели Фото: Toyota

Особенность Toyota MX221 — конфигурируемый интерьер. В исполнении MX Pass там установлены четыре сиденья в традиционной компоновке, а в MX Plus — передние кресла развернуты, чтобы пассажиры могли сидеть лицом к лицу.

[ + – ] В исполнении MX Prime установлены комфортабельные сиденья с регулировками Фото: Toyota

В версии MX Access задние сиденья снимают для перевозки детской или инвалидной коляски. Наконец MX Prime — роскошный двухместный вариант с комфортабельными регулируемыми креслами и раскладным столиком.

В салоне установили систему видеонаблюдения и емкость с дезинфектором для рук. Также предусмотрены выдвижной дисплей и диодные панели в дверях.

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Новая Toyota Moox

Беспилотное авто Toyota Moox — электрический шаттл с большой площадью остекления и автопилотом 5 уровня, то есть у него отсутствуют органы управления. В его салоне установлены большие дисплеи на окнах и выдвижной стол.

[ + – ] Toyota Moox — минивэн с автопилотом 5 уровня Фото: Toyota

В режиме Wellness Edition авто использует сенсоры в креслах, чтобы определить состояние пассажиров. Если фиксируется усталость или стресс, то включается расслабляющая музыка, на мониторах появляются картинки живой природы и распыляется приятный аромат.

[ + – ] На окнах Toyota Moox установлены дисплеи Фото: Toyota

Режим Tourism Entertainment Edition предназначен для экскурсий — на экранах появляется информация о достопримечательностях в округе, а также ресторанах и развлекательных заведениях. Кроме того, Toyota Moox может быть передвижным магазином или даже мобильным кабинетом врача.

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