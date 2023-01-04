Toyota презентувала оригінальні безпілотні авто майбутнього (відео)

Toyota MX221 і Moox — безпілотні мінівени з салоном, що трансформується. Вони можуть використовуватись як таксі, туристичний автобус або навіть мобільний кабінет лікаря.

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Toyota привезла на шоу електроніки CES у Лас-Вегасі два безпілотні електромобілі. Концепт-кари показують напрямок розвитку дизайну та інтер'єрів японської марки. Про це повідомляє офіційний сайт Toyota.

Безпілотний автомобіль Toyota MX221

Toyota MX221 створена для служб таксі та райд-шерингу та оснащена автопілотом 4 рівня (у нього є органи управління, але більшу частину часу водій не втручається). Це однооб'ємний мінівен з великим кутом нахилу лобового скла та розсувними дверима.

[ + – ] У дверях встановлені світлодіодні панелі Фото: Toyota

Особливість Toyota MX221 — сконфігурований інтер'єр. У виконанні MX Pass там встановлені чотири сидіння в традиційному компонуванні, а в MX Plus — передні крісла розгорнуті, щоб пасажири могли сидіти віч-на-віч.

[ + – ] У виконанні MX Prime встановлені комфортабельні сидіння з регулюванням Фото: Toyota

У версії MX Access задні сидіння знімають для перевезення дитячого або інвалідного візка. Нарешті MX Prime — розкішний двомісний варіант з комфортабельними регульованими кріслами і розкладним столиком.

У салоні встановили систему відеоспостереження та місткість із дезінфектором для рук. Також передбачені висувний дисплей та діодні панелі у дверях.

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Нова Toyota Moox

Безпілотне авто Toyota Moox — електричний шатл з великою площею скління та автопілотом 5 рівня, тобто у нього відсутні органи управління. У його салоні встановлені великі дисплеї на вікнах та висувний стіл.

[ + – ] Toyota Moox — мінівен з автопілотом 5 рівня Фото: Toyota

У режимі Wellness Edition авто використовує сенсори у кріслах, щоб визначити стан пасажирів. Якщо фіксується втома чи стрес, то включається музика для розслаблення, на моніторах з'являються картинки живої природи та розпорошується приємний аромат.

[ + – ] На вікнах Toyota Moox встановлені дисплеї Фото: Toyota

Режим Tourism Entertainment Edition призначений для екскурсій — на екранах з'являється інформація про визначні пам'ятки в окрузі, а також ресторани та розважальні заклади. Крім того, Toyota Moox може бути пересувним магазином чи навіть мобільним кабінетом лікаря.

Раніше Фокус повідомляв, що Toyota готує розкішний позашляховик, який стане конкурентом Bentley Bentayga та Mercedes-Maybach GLS.