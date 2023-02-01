Електромобіль Skoda Enyaq встановив два світові рекорди за один день (відео)

Електрокар Skoda Enyaq iV зміг майже 16 хвилин протриматися в безперервному дрифті на льоду. Для рекордного заїзду використали стандартну повнопривідну версію моделі.

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Кросовер Skoda Enyaq iV потрапив до Книги рекордів Гіннеса. Електромобіль за день відзначився одразу двома світовими рекордами в зимовому дрифті. Про це повідомляє офіційний сайт чеської марки.

[ + – ] Рекорд встановили на льоду замерзлого озера у Швеції Фото: Skoda

Новий Skoda Enyaq iV проїхав у заметі 7351 м за 15 хвилин і 58 секунд. Так він побив світові рекорди тривалості дрифту на льоду серед усіх авто й серед електромобілів зокрема.

[ + – ] Для рекордного заїзду використовували стандартний Skoda Enyaq RS iV Фото: Skoda

Рекордний заїзд був здійснений на льоду замерзлого озера поблизу Остерсунд у Швеції — там обладнали круглий трек завдовжки 188,5 м. Керував кросовером британський автожурналіст і гонщик Річард Медден, який у 2011 році розігнав тюнінговану Skoda6.

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Встановити досягнення вдалося далеко не відразу — британцю довелося їздити треком протягом 18 годин. Під час рекордного заїзду електрокросовер Skoda подолав 39 кіл. Максимальна швидкість у дрифті склала 48,69 км/год, а мінімальна — 31,64 км/год.

Для рекорду взяли топовий повнопривідний електромобіль Skoda Enyaq RS iV із двома моторами загальною потужністю 299 к.с. Автомобіль повністю стандартний, і єдиною зміною стала установка шипованих шин. Спереду встановили покришки Michelin розміром 245/35 R20, а ось позаду — гуму Nokian Hakkapelitta розміром 255/45 R20.

Раніше Фокус повідомляв, що Skoda готує новий компактний електрокросовер розміром із Karoq.

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