У Чехії продають раритетні моделі Skoda в стані нових авто (фото)
На продаж виставили колекцію з восьми раритетних автомобілів Skoda. Наймолодша модель була випущена в 1998 році.
У Чехії виставили на продаж цілу колекцію раритетних автомобілів Skoda. Всі вони мають невеликий пробіг і відмінно збереглися. Про це повідомили на сайті Raj veteranu.
Загалом у колекції містяться вісім автомобілів. Найстаріший із них був випущений майже 60 років тому.
Колекціонер продає моделі:
- Skoda 1000 MB
- Skoda 100L
- Skoda 105
- Skoda Felicia Fun
- Skoda Favorit
- Skoda 110 R
- Skoda 110 R (після капітального ремонту)
- Skoda 1000 MB
Найстаріша модель в оголошенні — синій седан Skoda 1000 MB 1965 року випуску. Під капотом у нього встановлений 1,0-літровий бензиновий двигун потужністю 42 к.с. Пробіг авто складає всього 44 995 км.
Наймолодшою моделлю в колекції є незвичайний жовтий пікап Skoda Felicia Fun 1998 випуску. Він оснащується 1,6-літровим бензиновим двигуном, який видає потужність 75 к.с. Його пробіг становить 213 306 км, але автомобіль відмінно зберігся.
Ще одним цікавим авто в оголошенні став хетчбек Skoda Favorit LX із 1,3-літровим бензиновим двигуном потужністю 54 к.с. На одометрі зафіксовано пробіг лише 26 360 км.Важливо
Колекціонер не вказав ціни на свої автомобілі. Їхня вартість договірна.
Раніше Фокус писав, що в Канаді виявили покинуту колекцію ретроавтомобілів.