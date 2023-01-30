У Чехії продають раритетні моделі Skoda в стані нових авто (фото)

На продаж виставили колекцію з восьми раритетних автомобілів Skoda. Наймолодша модель була випущена в 1998 році.

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У Чехії виставили на продаж цілу колекцію раритетних автомобілів Skoda. Всі вони мають невеликий пробіг і відмінно збереглися. Про це повідомили на сайті Raj veteranu.

Загалом у колекції містяться вісім автомобілів. Найстаріший із них був випущений майже 60 років тому.

Колекціонер продає моделі:

Skoda 1000 MB

Skoda 100L

Skoda 105

Skoda Felicia Fun

Skoda Favorit

Skoda 110 R

Skoda 110 R (після капітального ремонту)

Skoda 1000 MB

Найстаріша модель в оголошенні — синій седан Skoda 1000 MB 1965 року випуску. Під капотом у нього встановлений 1,0-літровий бензиновий двигун потужністю 42 к.с. Пробіг авто складає всього 44 995 км.

[ + – ] Skoda 1000 MB є найстарішим авто в колекції Фото: Raj veteranu

Наймолодшою моделлю в колекції є незвичайний жовтий пікап Skoda Felicia Fun 1998 випуску. Він оснащується 1,6-літровим бензиновим двигуном, який видає потужність 75 к.с. Його пробіг становить 213 306 км, але автомобіль відмінно зберігся.

[ + – ] Skoda Felicia Fun виділяється серед усієї колекції Фото: Raj veteranu

Ще одним цікавим авто в оголошенні став хетчбек Skoda Favorit LX із 1,3-літровим бензиновим двигуном потужністю 54 к.с. На одометрі зафіксовано пробіг лише 26 360 км.

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Колекціонер не вказав ціни на свої автомобілі. Їхня вартість договірна.

[ + – ] Усі автомобілі Skoda у відмінному стані Фото: Raj veteranu

Раніше Фокус писав, що в Канаді виявили покинуту колекцію ретроавтомобілів.