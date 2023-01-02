В одному з покинутих сараїв Канади виявили колекцію раритетних авто (відео)

Автомобілі стоять закинутими більше десяти років і вкриті шаром пилу та бруду. У колекції зібрані кілька вінтажних Ford Mustang, а також спортивний Chevrolet Camaro та розкішний Cadillac Seville.

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У Канаді виявили покинуту колекцію ретроавтомобілів. Понад десяток років вони стоять у старому сараї в селі. Відео зі знахідкою з'явилося на YouТube-каналі Freaktography.

[ + – ] Ford Falcon 1962 року [ + – ] Ford Fairlane 1966 року [ + – ] Chevrolet Camaro [ + – ] Mercury Capri [ + – ] Cadillac Seville 1982 року

Судячи зі стану авто, вони були покинуті понад 10 років тому. Стан машин різний — одні збереглися досить непогано й тільки вкриті шаром пилу, інші — проіржавіли або перебувають у напіврозібраному стані. Поки що не вдалося дізнатися, чому автомобілі закинули й де їхній власник.

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За попередніми оцінками, вартість колекції перевищує 200 000 доларів. Усі автомобілі — американського виробництва, випущені в 60-80-х роках.

Найстарішим є Ford Falcon 1962, а найдорожчим — рідкісний кабріолет Ford Fairlane 1966 року. Також на відео можна дізнатися кілька спортивних Ford Mustang 60-х і 70-х років, Chevrolet Camaro та Mercury Capri. Крім того, виявлені Ford Thunderbird початку 80-х, Cadillac Seville 1982 року й універсал Chevrolet Caprice 1983 року.

Раніше Фокус повідомляв, що на фермі виявили покинуті ретроавто вартістю понад мільйон доларів.