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Авто

В одному з покинутих сараїв Канади виявили колекцію раритетних авто (відео)

колекція авто, ретроавто, занедбані авто, Ford Mustang, Chevrolet Camaro, Cadillac Seville
Автомобілі стоять у старому сільському сараї

Автомобілі стоять закинутими більше десяти років і вкриті шаром пилу та бруду. У колекції зібрані кілька вінтажних Ford Mustang, а також спортивний Chevrolet Camaro та розкішний Cadillac Seville.

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У Канаді виявили покинуту колекцію ретроавтомобілів. Понад десяток років вони стоять у старому сараї в селі. Відео зі знахідкою з'явилося на YouТube-каналі Freaktography.

Ford Falcon 1962 року Fullscreen
Ford Falcon 1962 року
Ford Fairlane 1966 року Fullscreen
Ford Fairlane 1966 року
Chevrolet Camaro Fullscreen
Chevrolet Camaro
Mercury Capri Fullscreen
Mercury Capri
Cadillac Seville 1982 року Fullscreen
Cadillac Seville 1982 року
Ford Falcon 1962 року
Ford Fairlane 1966 року
Chevrolet Camaro
Mercury Capri
Cadillac Seville 1982 року

Судячи зі стану авто, вони були покинуті понад 10 років тому. Стан машин різний — одні збереглися досить непогано й тільки вкриті шаром пилу, інші — проіржавіли або перебувають у напіврозібраному стані. Поки що не вдалося дізнатися, чому автомобілі закинули й де їхній власник.

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За попередніми оцінками, вартість колекції перевищує 200 000 доларів. Усі автомобілі — американського виробництва, випущені в 60-80-х роках.

Найстарішим є Ford Falcon 1962, а найдорожчим — рідкісний кабріолет Ford Fairlane 1966 року. Також на відео можна дізнатися кілька спортивних Ford Mustang 60-х і 70-х років, Chevrolet Camaro та Mercury Capri. Крім того, виявлені Ford Thunderbird початку 80-х, Cadillac Seville 1982 року й універсал Chevrolet Caprice 1983 року.

Раніше Фокус повідомляв, що на фермі виявили покинуті ретроавто вартістю понад мільйон доларів.