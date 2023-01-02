В одном из заброшенных сараев Канады обнаружили коллекцию раритетных авто (видео)
Автомобили заброшены более десяти лет назад и покрыты слоем пыли и грязи. В коллекции собраны несколько винтажных Ford Mustang, а также спортивный Chevrolet Camaro и роскошный Cadillac Seville.
В Канаде обнаружили заброшенную коллекцию ретро-автомобилей. Более десятка годами стоят в старом сарае в селе не один десяток лет. Видео с находкой появилось на Youtube-канале Freaktography.
Судя по состоянию авто, они были заброшены более 10 лет назад. Состояние машин разное – одни сохранились довольно неплохо и только покрыты слоем пыли, другие – проржавели либо пребывают в полуразобранном состоянии. Пока не удалось узнать, почему автомобили забросили и где их владелец.Важно
По предварительным оценкам стоимость коллекции превышает 200 000 долларов. Все автомобили – американского производства, выпущенный в 60-80-х годах.
Старейшим является Ford Falcon 1962 года, а самым дорогим – редкий кабриолет Ford Fairlane 1966 года. Также на видео можно узнать несколько спортивных Ford Mustang 60-х и 70-х годов, Chevrolet Camaro и Mercury Capri. Кроме того, обнаружены Ford Thunderbird начала 80-х, Cadillac Seville 1982 года и универсал Chevrolet Caprice 1983 года.
Ранее Фокус сообщал, что на ферме обнаружили заброшенные ретро-авто стоимостью свыше миллиона долларов.