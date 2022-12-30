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Авто

На заброшенной ферме нашли коллекцию ретро-авто стоимостью свыше миллиона долларов (видео)

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Фото: скриншот / YouTube | Старинные Plymouth GTX и Ford Mustang

В коллекции преобладают классические американские автомобили 60-х и 70-х годов. Некоторые редкие модели стоят сотни тысяч долларов.

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В США обнаружили заброшенную коллекцию старинных автомобилей. Несколько десятков авто годами ржавеют на заброшенной ферме. Видео с находкой опубликовал на Youtube блогер Raul Burgos.

коллекция авто, заброшенные авто, ретро авто, Ford Mustang Boss, Dodge Challenger, Pontiac GTO Fullscreen
Часть автомобилей проржавели или разобраны
Фото: скриншот / YouTube

Скорее всего, на ферме была мастерская по реставрации старинных авто – об этом свидетельствуют инструменты и огромное количество запчастей. Подавляющее большинство машин в коллекции – американская классика 60-х и 70-х от Ford, Dodge, Pontiac, Plymouth. Среди них есть настоящие раритеты.

коллекция авто, заброшенные авто, ретро авто, Ford Mustang Boss, Dodge Challenger, Pontiac GTO Fullscreen
Одним из самых ценных в коллекции является Ford Mustang Boss 429 1969 года
Фото: скриншот / YouTube

Самыми ценными являются 375-сильный Ford Mustang Boss 429 1969 года и кабриолет Dodge Challenger R/T 1970 года. Обе модели выпущены малым (менее 1000 штук) тиражом, а их суммарная стоимость составляет почти миллион долларов.

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Также идентифицированы Ford Torino Cobra Jet 1970 года с 7,0-литровым V8, Plymouth GTX 1969 года и Pontiac GTO первого поколения. Довольно много на ферме Ford Mustang разных лет выпуска.

Кроме того, можно заметить старые мотоциклы и тракторы. Часть машин проржавели или разобраны, другие – в весьма неплохом состоянии и только покрыты слоем пыли.

Ранее Фокус сообщал, что в старом гараже обнаружен редчайший суперкар Lamborghini Countach первой серии стоимостью около $1,2 миллиона.