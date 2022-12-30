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Авто

На закинутій фермі знайшли колекцію ретро-авто вартістю понад мільйон доларів (відео)

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Фото: Скріншот / youtube | Старовинні Plymouth GTX та Ford Mustang

У колекції переважають класичні американські автомобілі 60-х та 70-х років. Деякі рідкісні моделі коштують сотні тисяч доларів.

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У США знайшли покинуту колекцію старовинних автомобілів. Декілька десятків авто роками іржавіють на покинутій фермі. Відео зі знахідкою опублікував на Youtube блогер Raul Burgos.

колекція авто, занедбані авто, ретро авто, Ford Mustang Boss, Dodge Challenger, Pontiac GTO Fullscreen
Частина автомобілів проіржавіли або розібрані
Фото: скриншот / YouTube

Швидше за все, на фермі була майстерня з реставрації старовинних авто — про це свідчать інструменти та безліч запчастин. Переважна більшість машин у колекції — американська класика 60-х і 70-х від Ford, Dodge, Pontiac, Plymouth. Серед них є справжні раритети.

колекція авто, занедбані авто, ретро авто, Ford Mustang Boss, Dodge Challenger, Pontiac GTO Fullscreen
Одним із найцінніших у колекції є Ford Mustang Boss 429 1969 року
Фото: скриншот / YouTube

Найціннішими є 375-сильний Ford Mustang Boss 429 1969 року та кабріолет Dodge Challenger R/T 1970 року. Обидві моделі випущені малим (менше 1 000 штук) тиражем, а їх сумарна вартість становить майже мільйон доларів.

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Також ідентифіковані Ford Torino Cobra Jet 1970 із 7,0-літровим V8, Plymouth GTX 1969 і Pontiac GTO першого покоління. Досить багато на фермі Ford Mustang різних років випуску.

Крім того, можна помітити старі мотоцикли та трактори. Частина машин проіржавіли або розібрані, інші — у дуже непоганому стані й лише вкриті шаром пилу.

Раніше Фокус повідомляв, що в старому гаражі виявлено рідкісний суперкар Lamborghini Countach першої серії вартістю майже 1,2 мільйони доларів.