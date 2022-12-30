На закинутій фермі знайшли колекцію ретро-авто вартістю понад мільйон доларів (відео)

У колекції переважають класичні американські автомобілі 60-х та 70-х років. Деякі рідкісні моделі коштують сотні тисяч доларів.

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У США знайшли покинуту колекцію старовинних автомобілів. Декілька десятків авто роками іржавіють на покинутій фермі. Відео зі знахідкою опублікував на Youtube блогер Raul Burgos.

[ + – ] Частина автомобілів проіржавіли або розібрані Фото: скриншот / YouTube

Швидше за все, на фермі була майстерня з реставрації старовинних авто — про це свідчать інструменти та безліч запчастин. Переважна більшість машин у колекції — американська класика 60-х і 70-х від Ford, Dodge, Pontiac, Plymouth. Серед них є справжні раритети.

[ + – ] Одним із найцінніших у колекції є Ford Mustang Boss 429 1969 року Фото: скриншот / YouTube

Найціннішими є 375-сильний Ford Mustang Boss 429 1969 року та кабріолет Dodge Challenger R/T 1970 року. Обидві моделі випущені малим (менше 1 000 штук) тиражем, а їх сумарна вартість становить майже мільйон доларів.

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Також ідентифіковані Ford Torino Cobra Jet 1970 із 7,0-літровим V8, Plymouth GTX 1969 і Pontiac GTO першого покоління. Досить багато на фермі Ford Mustang різних років випуску.

Крім того, можна помітити старі мотоцикли та трактори. Частина машин проіржавіли або розібрані, інші — у дуже непоганому стані й лише вкриті шаром пилу.

Раніше Фокус повідомляв, що в старому гаражі виявлено рідкісний суперкар Lamborghini Countach першої серії вартістю майже 1,2 мільйони доларів.