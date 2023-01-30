В Чехии продают раритетные модели Skoda в состоянии новых авто (фото)

На продажу выставили коллекцию из восьми раритетных автомобилей Skoda. Самая молодая модель была выпущена в 1998 году.

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В Чехии на продажу выставили целую коллекцию раритетных автомобилей Skoda. Все они обладают небольшим пробегом и отлично сохранились. Об этом сообщили на сайте Raj veteranu.

Всего в коллекции содержится восемь автомобилей. Самый старый из них был выпущен почти 60 лет назад.

Коллекционер продает модели:

Skoda 1000 MB

Skoda 100L

Skoda 105

Skoda Felicia Fun

Skoda Favorit

Skoda 110 R

Skoda 110 R (после капитального ремонта)

Skoda 1000 MB

Самая старая модель в объявлении — синий седан Skoda 1000 MB 1965 года выпуска. Под капотом у него установлен 1,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 42 л.с. Пробег авто составляет всего 44 995 км.

[ + – ] Skoda 1000 MB является самым старым авто в коллекции Фото: Raj veteranu

Самой молодой моделью в коллекции является необычный желтый пикап Skoda Felicia Fun 1998 года выпуска. Он оснащается 1,6-литровым бензиновым двигателем, который выдает мощность 75 л.с. Его пробег составляет 213 306 км, но автомобиль отлично сохранился.

[ + – ] Skoda Felicia Fun выделяется среди всей коллекции Фото: Raj veteranu

Еще одним интересным авто в объявлении стал хэтчбек Skoda Favorit LX с 1,3-литровым бензиновым двигателем мощностью 54 л.с. На одометре зафиксирован пробег всего 26 360 км.

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Коллекционер не указал цены на свои автомобили. Их стоимость договорная.

[ + – ] Все автомобили Skoda в отличном состоянии Фото: Raj veteranu

Ранее Фокус писал, что в Канаде обнаружили заброшенную коллекцию ретро-автомобилей.