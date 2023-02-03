В Европе появился стильный китайский электрокар с автопилотом и запасом хода 570 км (фото)

XPeng G9 — пятиместный премиальный электрокроссовер размером с BMW iX. Топовая 543-сильная версия модели разгоняется до сотни за 3,9 с.

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На европейский рынок выходит новый XPeng G9. Китайский премиальный электрокроссовер уже доступен в Дании, Нидерландах, Норвегии и Швеции по цене от 57 990 до 71 990 евро. Об этом сообщает сайт Auto Express.

Электромобиль XPeng G9 – большой пятиместный кроссовер с обтекаемым дизайном. У него плавные формы кузова, тоненькая диодная оптика на всю ширину кузова спереди и сзади, а также выдвижные дверные ручки. Авто сопоставимо по размерам с BMW iX и Mercedes EQE SUV.

[ + – ] Электрический кроссовер предложат в трех версиях Фото: Xpeng

Размеры XPeng G9 2023:

Длина – 4891 мм

Ширина – 1937 мм

Высота – 1680 мм

Колесная база – 2998 мм

Масса – 2235 кг

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Салон XPeng G9 отделан кожей, а на передней панели установлены три дисплея, один из которых отведен для пассажира. В базовой версии китайский электромобиль получил электропривод передних сидений, камеры 360-градусного обзора и беспроводные зарядки для смартфонов, а среди опций есть автопилот.

[ + – ] На передней панели установлены три дисплея Фото: Xpeng

Новый XPeng G9 в Европе предложен в трех модификациях:

Standard Range – один мотор, задний привод, 308 л. с., 0-100 за 6,4 с, батарея на 78,2 кВт∙ч, запас хода 460 км

Long Range – один мотор, задний привод, 308 л. с., 0-100 за 6,4 с, батарея на 98 кВт∙ч, запас хода 570 км

AWD Performance – два мотора, полный привод, 543 л. с., 0-100 за 3,9 с, батарея на 98 кВт∙ч, запас хода 520 км

[ + – ] Салон электрокара отделан кожей Фото: Xpeng

Электрокроссовер XPeng G9 поддерживает быструю 300-киловаттную зарядку. Подзарядить авто на 80% можно всего за 20 минут.

Ранее Фокус сообщал, что в Китае создали электрические самосвал и шестиколесный пикап стоимостью 3000-4000 долларов.