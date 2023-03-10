Запас хода 700 км и двери как у Lamborghini: китайцы презентовали "убийцу" Tesla (фото)

Xpeng P7i доступен в двух модификациях — с задним и полным приводом. Электромобиль получил некоторые изменения во внешнем виде, а также стал технологичнее и быстрее.

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Xpeng представили обновленный электрический седан P7i. Модель получила измененный дизайн и увеличенный запас хода. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.

Спереди расположена двухуровневая оптика Xpeng P7i. Сверху расположены узкие ходовые огни и поворотники, а ниже — передние фары.

Электромобиль выделяется обтекаемым силуэтом и необычными передними дверьми. Они открываются вверх, почти как у некоторых моделей Lamborghini.

Xpeng P7i получил необычные передние двери Фото: Xpeng

Xpeng P7i будет доступен и в Европе под названием P7. Имя модели станет единственным различием между версиями.

Спереди расположен новый лидар. Он стал лучше распознавать препятствия и расстояние до них.

Обтекаемый силуэт позволил добиться большого запаса хода Фото: Xpeng

Для Xpeng P7i предложат два новых цвета кузова — Interstellar Green и Crescent Silver. Так покупатели получают более широкий набор персонализации электромобиля.

Внутри установлено новое рулевое колесо. Помимо этого в авто появилась измененная система ароматизации, подъемный подстаканник, подставка для беспроводной зарядки, и дополнительное место для хранения.

Задняя оптика разделена на два уровня Фото: Xpeng

Информационно-развлекательная система теперь работает на основе Xmart OS 4.0. За производительность отвечает однокристальный чип Qualcomm Snapdragon SA8155P.

Сиденья Xpeng P7i также доработали. Появились удобные подголовники, подушки для шеи и подогрев задних сидений. Для водителя предусмотрены новые скрытые эксклюзивные динамики.

Система автономного вождения была существенно доработана. В этом помог улучшенный лидар и система помощи при вождении Xpeng второго поколения.

В интерьере расположены два больших дисплея Фото: Xpeng

На выбор доступны заднеприводные и полноприводные модификации. Топовые заднеприводные версии оснащены электромотором мощностью 276 л.с. и 440 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 6,4 секунды.

Полноприводные версии оснащены двумя электромоторами мощностью до 473 л.с. и 757 Нм крутящего момента. До сотни такая модификация способна разгоняться за 3,9 секунды.

Максимальный запас хода одномоторных версий Xpeng P7i составляет 702 км. Двухмоторный электромобиль способен проехать только 610 км.

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XPeng P7i может заряжать аккумуляторную батарею от 10 до 80% всего за 10 минут. Максимальная мощность зарядки составляет 175 кВт.

Обновленный электромобиль уже доступен для покупки в Китае. Цены на модель варьируются от 249 900 до 339 900 юаней (35 880–48 800 долларов).

Ранее Фокус писал, что в Китае начались продажи нового электрического седана XPeng P5.