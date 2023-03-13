В Китае показали очень дешевый электрический клон Mini с запасом хода 600 км (фото)

Дизайн JAC EV3 выполнен в духе Mini — с круглыми фарами и схожим силуэтом. Электрокар предложат в версиях мощностью 95 и 136 л. с.

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В Китае рассекречен новый JAC EV3. Компактный и доступный электромобиль официально презентуют 18 апреля, а его стартовая цена составит 100 000 юаней ($14 400). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Хэтчбек достигает 4 м в длину и относится к В-классу Фото: CarNewsChina

Электрокар JAC EV3 — хэтчбек В-класса c дизайном в духе Mini. У него огромные круглые фары, высокая оконная линия и овальные фонари по краям кузова.

Предложены версии с запасом хода от 400 до 600 км Фото: CarNewsChina

Размеры JAC EV3 2023:

Длина – 4025 мм

Ширина – 1770 мм

Высота – 1560 мм

Колесная база – 2620 мм

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Отделка салона JAC EV3 разбавлена яркими вставками. Китайский электрокар получил миниатюрный виртуальный щиток приборов и большой тачскрин мультимедиа. Хотя модель бюджетная, среди опций есть беспроводная зарядка для смартфонов, парковочный автопилот и система полуавтономного вождения.

На центральной панели установлен большой тачскрин Фото: CarNewsChina

Электромобиль JAC EV3 предложат в версиях мощностью 95 и 136 л. с., а его максимальную скорость ограничат на 150 км/ч. Покупателям предложат версии с запасом хода 400, 500 и даже 600 км. Основным конкурентом модели называют новый Wuling Bingo от General Motors.

Отделку салона разбавляют яркие вставки Фото: CarNewsChina

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