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Авто

В Китае показали очень дешевый электрический клон Mini с запасом хода 600 км (фото)

JAC EV3 2023, новый JAC EV3, JAC EV3, электромобиль JAC, клон Mini
Фото: CarNewsChina | Круглые фары JAC EV3 выполнены в духе Mini

Дизайн JAC EV3 выполнен в духе Mini — с круглыми фарами и схожим силуэтом. Электрокар предложат в версиях мощностью 95 и 136 л. с.

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В Китае рассекречен новый JAC EV3. Компактный и доступный электромобиль официально презентуют 18 апреля, а его стартовая цена составит 100 000 юаней ($14 400). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

JAC EV3 2023, новый JAC EV3, JAC EV3, электромобиль JAC, клон Mini Fullscreen
Хэтчбек достигает 4 м в длину и относится к В-классу
Фото: CarNewsChina

Электрокар JAC EV3 — хэтчбек В-класса c дизайном в духе Mini. У него огромные круглые фары, высокая оконная линия и овальные фонари по краям кузова.

JAC EV3 2023, новый JAC EV3, JAC EV3, электромобиль JAC, клон Mini Fullscreen
Предложены версии с запасом хода от 400 до 600 км
Фото: CarNewsChina

Размеры JAC EV3 2023:

  • Длина – 4025 мм
  • Ширина – 1770 мм
  • Высота – 1560 мм
  • Колесная база – 2620 мм
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Отделка салона JAC EV3 разбавлена яркими вставками. Китайский электрокар получил миниатюрный виртуальный щиток приборов и большой тачскрин мультимедиа. Хотя модель бюджетная, среди опций есть беспроводная зарядка для смартфонов, парковочный автопилот и система полуавтономного вождения.

JAC EV3 2023, новый JAC EV3, JAC EV3, электромобиль JAC, клон Mini Fullscreen
На центральной панели установлен большой тачскрин
Фото: CarNewsChina

Электромобиль JAC EV3 предложат в версиях мощностью 95 и 136 л. с., а его максимальную скорость ограничат на 150 км/ч. Покупателям предложат версии с запасом хода 400, 500 и даже 600 км. Основным конкурентом модели называют новый Wuling Bingo от General Motors.

JAC EV3 2023, новый JAC EV3, JAC EV3, электромобиль JAC, клон Mini Fullscreen
Отделку салона разбавляют яркие вставки
Фото: CarNewsChina

Ранее Фокус сообщал, что в Украине поступил в продажу кроссовер JAC, который является близнецом нового "Москвича".

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