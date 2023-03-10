Флагманский электрокроссовер Chery за $21 500 рассекретили до премьеры (фото)

Новый Chery eQ7 оснащен 211-сильным мотором и способен развить 180 км/ч. Запас хода электрокара превышает 500 км.

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Опубликованы первые фото Chery eQ7. Флагманский электрокроссовер марки дебютирует в апреле на автосалоне в Шанхае, а затем поступит в продажу по цене от 150 000 до 200 000 юаней ($21 500 — 28 700). Об этом сообщает сайт Autohome.

Новый Chery eQ7 — усовершенствованная версия модели eQ5, которую выпускают с 2020 года. Кроссовер отличается обтекаемым дизайном с аркообразной крышей, изогнутой оконной линией и расширенными крыльями. Передняя часть выполнена в духе новых Chery Jetour X1 — с выраженным "носом" и тоненькой диодной оптикой.

Электрокар оснащен 211-сильным мотором Фото: autohome.com.cn

Размеры Chery eQ7 2023:

Длина – 4675 мм

Ширина – 1910 мм

Высота – 1660 мм

Колесная база – 2830 мм

На передней панели установлены два дисплея Фото: autohome.com.cn

Салон Chery eQ7 ранее был рассекречен на рендерах. По примеру предшественника на передней панели установили два больших дисплея, а передние сиденья разделены высоким тоннелем.

Китайский электромобиль Chery eQ7 оснащен 211-сильным мотором. Он весит 1850 кг и способен развить 180 км/ч.

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Аккумуляторная батарея на 70 кВт∙ч, скорее всего, осталась от Chery eQ5. Она позволяет проехать немногим более 500 км без подзарядки.

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