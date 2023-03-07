Пять метров длины и роскошный салон: представлен самый большой кроссовер от Chery (фото)

Новый Exeed VX предложен в версиях на 6 и 7 мест. Салон кроссовера отделан кожей, а передние и задние кресла получили подогрев и вентиляцию.

Related video

Опубликованы официальные фото нового Exeed VX. Большой семейный кроссовер от премиального подразделения Chery презентуют в апреле на автошоу в Шанхае. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

[ + – ] На передней панели установили сразу три дисплея Фото: Chery

Кроссовер Exeed VX прошел серьезную модернизацию. Он получил огромную решетку радиатора, новые продолговатые фары и измененные фонари. Это по-прежнему самый крупный кроссовер Chery – он достигает 4970 мм в длину при колесной базе в 2900 мм, а его масса составляет 1827 кг.

Салон Exeed VX 2023 претерпел более радикальные изменения. У авто полностью новые руль и передняя панель. Установлены сразу три дисплея, один из которых предназначен для переднего пассажира.

Наряду со стандартным семиместным вариантом теперь будет предложена и роскошная шестиместная версия. В этом случае на втором ряду установлены отдельные кресла с электроприводом, подогревом и вентиляцией, а передние сиденья получили еще и массаж. В отделке использована кожа.

[ + – ] Модель предложена в версиях на 6 и 7 мест Фото: Chery

Кроссовер Exeed VX сохранит 2,0-литровый 261-сильный турбомотор и полный привод, но получит новый 8-ступенчатый автомат. Позже линейку модели пополнит гибридная версия.

Важно

Geely показали стильный электрокар с автопилотом: он может появиться в Украине (фото)

На китайском рынке кроссовер (там он известен под названием Lanuye) поступит в продажу с мая по цене от 31 000 долларов. Позже начнется экспорт модели в другие страны.

Ранее Фокус сообщал, что Chery также презентовали более доступный семиместный кроссовер Tiggo 9.

Также мы писали, что Chery создали недорогого конкурента Ford Bronco и Land Rover Defender.