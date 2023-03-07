Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Пять метров длины и роскошный салон: представлен самый большой кроссовер от Chery (фото)

Кроссовер Chery Exeed VX, Кроссовер Chery, Exeed VX, Chery Exeed, новый Chery Exeed, новый Exeed VX, Exeed VX 2023
Фото: Chery | Новый Exeed VX узнается по огромной решетке радиатора

Новый Exeed VX предложен в версиях на 6 и 7 мест. Салон кроссовера отделан кожей, а передние и задние кресла получили подогрев и вентиляцию.

Related video

Опубликованы официальные фото нового Exeed VX. Большой семейный кроссовер от премиального подразделения Chery презентуют в апреле на автошоу в Шанхае. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Кроссовер Chery Exeed VX, Кроссовер Chery, Exeed VX, Chery Exeed, новый Chery Exeed, новый Exeed VX, Exeed VX 2023 Fullscreen
На передней панели установили сразу три дисплея
Фото: Chery

Кроссовер Exeed VX прошел серьезную модернизацию. Он получил огромную решетку радиатора, новые продолговатые фары и измененные фонари. Это по-прежнему самый крупный кроссовер Chery – он достигает 4970 мм в длину при колесной базе в 2900 мм, а его масса составляет 1827 кг.

Салон Exeed VX 2023 претерпел более радикальные изменения. У авто полностью новые руль и передняя панель. Установлены сразу три дисплея, один из которых предназначен для переднего пассажира.

Наряду со стандартным семиместным вариантом теперь будет предложена и роскошная шестиместная версия. В этом случае на втором ряду установлены отдельные кресла с электроприводом, подогревом и вентиляцией, а передние сиденья получили еще и массаж. В отделке использована кожа.

Кроссовер Chery Exeed VX, Кроссовер Chery, Exeed VX, Chery Exeed, новый Chery Exeed, новый Exeed VX, Exeed VX 2023 Fullscreen
Модель предложена в версиях на 6 и 7 мест
Фото: Chery

Кроссовер Exeed VX сохранит 2,0-литровый 261-сильный турбомотор и полный привод, но получит новый 8-ступенчатый автомат. Позже линейку модели пополнит гибридная версия.

Важно
Geely показали стильный электрокар с автопилотом: он может появиться в Украине (фото)
Geely показали стильный электрокар с автопилотом: он может появиться в Украине (фото)

На китайском рынке кроссовер (там он известен под названием Lanuye) поступит в продажу с мая по цене от 31 000 долларов. Позже начнется экспорт модели в другие страны.

Ранее Фокус сообщал, что Chery также презентовали более доступный семиместный кроссовер Tiggo 9.

Также мы писали, что Chery создали недорогого конкурента Ford Bronco и Land Rover Defender.