Представлен самый большой и роскошный кроссовер Chery за $22 000 (фото)

Новый Chery Tiggo 9 станет флагманом в линейке китайской марки. Большой семиместный кроссовер поступит в продажу с мая нынешнего года.

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Chery представили в Китае новый флагманский кроссовер Tiggo 9. Модель является самой большой в истории бренда. Об этом сообщили на сайте Autohome.

Chery Tiggo 9 получил стильный дизайн с большой решеткой радиатора. Узкие матричные фары дополняют внешний вид кроссовера.

[ + – ] Chery Tiggo 9 внешне существенно отличается от других моделей бренда Фото: Chery

Сзади разместился блок задних фонарей, соединенный светодиодной полосой. На бампере установлены два выхлопных патрубка.

[ + – ] Задние фонари соединены в единый блок Фото: Chery

Модель обладает характерным силуэтом внедорожника. Дверные ручки спрятаны и выдвигаются автоматически, когда владелец подходит к автомобилю. Также стоит выделить 20-дюймовые колесные диски нового дизайна.

[ + – ] На авто установлены колесные диски нового дизайна Фото: Chery

Габариты Chery Tiggo 9:

Длина — 4820 мм;

Ширина — 1930 мм;

Высота — 1699 мм;

Колесная база — 2820 мм.

Chery Tiggo 9 сперва предложат с салоном на пять посадочных мест. В будущем появится и семиместный вариант.

В интерьере есть оригинальные дефлекторы системы вентиляции и два больших дисплея, одни из которых выполняет роль приборной панели, а второй — информационно-развлекательной системы. На рулевом колесе установлены сенсорные кнопки для управления некоторыми функциями авто.

[ + – ] Два больших дисплея выполняют роль приборной панели и информационно-развлекательной системы Фото: Chery

Chery Tiggo 9 оснащается 2,0-литровым турбомотором TGDI мощностью 254 л.с. Он работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой переключения передач. На выбор доступны версии с передним или полным приводом.

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