Представлений найбільший і розкішний кросовер Chery за $22 000 (фото)

Новий Chery Tiggo 9 стане флагманом у лінійці китайської марки. Великий семимісний кросовер надійде у продаж із травня цього року.

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Chery представили у Китаї новий флагманський кросовер Tiggo 9. Модель є найбільшою в історії бренду. Про це повідомили на сайті Autohome.

Chery Tiggo 9 отримав стильний дизайн із великою решіткою радіатора. Вузькі матричні фари доповнюють зовнішній вигляд кросовера.

[ + – ] Chery Tiggo 9 зовні суттєво відрізняється від інших моделей бренду Фото: Chery

Позаду розмістився блок задніх ліхтарів, з'єднаний світлодіодною смугою. На бампері встановлені два вихлопні патрубки.

[ + – ] Задні ліхтарі з'єднані у єдиний блок Фото: Chery

Модель має характерний силует позашляховика. Дверні ручки заховані та висуваються автоматично, коли власник підходить до автомобіля. Також варто виділити 20-дюймові диски коліс нового дизайну.

[ + – ] На авто встановлені колісні диски нового дизайну Фото: Chery

Габарити Chery Tiggo 9:

довжина — 4 820 мм;

ширина — 1 930 мм;

висота — 1 699 мм;

колісна база — 2 820 мм.

Chery Tiggo 9 спершу запропонують із салоном на п'ять посадочних місць. У майбутньому з'явиться і семимісний варіант.

В інтер'єрі є оригінальні дефлектори системи вентиляції та два великі дисплеї, одні з яких виконує роль панелі приладів, а другий — інформаційно-розважальної системи. На кермо встановлено сенсорні кнопки для керування деякими функціями авто.

[ + – ] Два великі дисплеї виконують роль панелі приладів та інформаційно-розважальної системи Фото: Chery

Chery Tiggo 9 оснащується 2,0-літровим турбомотором TGDI потужністю 254 к. с. Він працює в парі із семиступінчастою роботизованою коробкою перемикання передач. На вибір доступні версії з переднім чи повним приводом.

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Продаж моделі в Китаї розпочнеться в травні 2023 року. Вартість кросовера становитиме від 22 до 29 тисяч доларів.

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