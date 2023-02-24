Представлений найбільший і розкішний кросовер Chery за $22 000 (фото)
Новий Chery Tiggo 9 стане флагманом у лінійці китайської марки. Великий семимісний кросовер надійде у продаж із травня цього року.
Chery представили у Китаї новий флагманський кросовер Tiggo 9. Модель є найбільшою в історії бренду. Про це повідомили на сайті Autohome.
Chery Tiggo 9 отримав стильний дизайн із великою решіткою радіатора. Вузькі матричні фари доповнюють зовнішній вигляд кросовера.
Позаду розмістився блок задніх ліхтарів, з'єднаний світлодіодною смугою. На бампері встановлені два вихлопні патрубки.
Модель має характерний силует позашляховика. Дверні ручки заховані та висуваються автоматично, коли власник підходить до автомобіля. Також варто виділити 20-дюймові диски коліс нового дизайну.
Габарити Chery Tiggo 9:
- довжина — 4 820 мм;
- ширина — 1 930 мм;
- висота — 1 699 мм;
- колісна база — 2 820 мм.
Chery Tiggo 9 спершу запропонують із салоном на п'ять посадочних місць. У майбутньому з'явиться і семимісний варіант.
В інтер'єрі є оригінальні дефлектори системи вентиляції та два великі дисплеї, одні з яких виконує роль панелі приладів, а другий — інформаційно-розважальної системи. На кермо встановлено сенсорні кнопки для керування деякими функціями авто.
Chery Tiggo 9 оснащується 2,0-літровим турбомотором TGDI потужністю 254 к. с. Він працює в парі із семиступінчастою роботизованою коробкою перемикання передач. На вибір доступні версії з переднім чи повним приводом.Важливо
Продаж моделі в Китаї розпочнеться в травні 2023 року. Вартість кросовера становитиме від 22 до 29 тисяч доларів.
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