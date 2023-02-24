Гібриди й електромобілі: Geely представили нову лінійку розкішних автомобілів (відео)

До лінійки Galaxy увійдуть лише преміальні гібридні авто й електромобілі. Перша модель надійде в продаж уже 2023 року.

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Geely Auto запустили нову лінійку розкішних електрифікованих автомобілів Galaxy. Одним із її перших представників став великий кросовер Galaxy L7. Про це повідомили на сайті Car News China.

Лінійка Galaxy отримала новий логотип і відрізнятиметься розкішнішими моделями авто. Весь модельний ряд складатиметься з електрифікованих автомобілів.

[ + – ] Лінійка Geely Galaxy отримала свій логотип Фото: Geely

У Galaxy буде дві лінійки моделей — L (для гібридних авто) й E (для електромобілів). Першим автомобілем серії E стане E8, який надійде в продаж у четвертому кварталі 2023 року.

Усі гібридні моделі побудовані на платформі Geely E-CMA, розробленій разом із Volvo. Серія E ґрунтується на SEA, яку використовують електромобілі Lotus або Zeekr.

Крім цього, багато брендів і серій Geely вирішили об'єднати. Наприклад, бренд Geometry стане серією автомобілів Geely.

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Загалом до лінійки Galaxy увійдуть сім різних моделей. Це будуть преміальні кросовери та седани.

Geely Galaxy L7

[ + – ] Попереду розташована вузька розділена оптика Фото: Geely

Гібридний кросовер Galaxy L7 стане першим автомобілем у лінійці Galaxy. Він отримав передові технології та має відмінну безпеку.

Кросовер отримав стильний дизайн із розділеною передньою оптикою та без решітки радіатора. Чорні вставки на кузові роблять модель візуально меншою.

[ + – ] Geely Galaxy L7 отримав стильний дизайн із чорними акцентами Фото: Geely

Габарити Geely Galaxy L7:

Довжина — 4700 мм

Ширина — 1905 мм

Висота — 1685 мм

Колісна база — 2785 мм

В інтер'єрі встановлені чотири великі дисплеї: 10,25-дюймова панель приладів, центральний екран управління з діагоналлю 13,2 дюйма, екран для пасажира з діагоналлю 16,2 дюйма й екран HUD із діагоналлю 25,6 дюйма.

[ + – ] У салоні є чотири великі дисплеї Фото: Geely

Galaxy L7 використовує процесор Qualcomm Snapdragon 8155 і нову операційну систему Galaxy N-OS. Geely стверджує, що швидкість роботи програм та інших сервісів були значно покращені.

Кросовер оснащений гібридною силовою установкою NordThor Hi-X 8848 потужністю 390 або 663 к.с. Тепловий ККД становить 44,26%, що є першим показником серед гібридних двигунів, що серійно випускаються.

Максимальна швидкість Galaxy L7 обмежена на позначці 200 км/год. Розгін від 0 до 100 км/год займає 6,9 секунди.

Витрата палива за циклом WLTC становить 5,2 л на 100 км. Запас ходу з повним баком і повною зарядкою — до 1370 км.

Кросовер уже доступний для попереднього замовлення. Початкова ціна становить від 200 000 юанів (29 000 доларів).

Geely Galaxy Light

[ + – ] Geely Galaxy Light отримав передову аеродинаміку Фото: Geely

Ще одним представленим автомобілем став концепт великого купеподібного седана Galaxy Light. Його коефіцієнт аеродинамічного опору становить менш ніж 0,19, що робить його одним із найобтічніших автомобілів у світі. Серійна версія має бути представлена ​​наприкінці 2023 року.

[ + – ] Geely Galaxy Light отримав незвичайний механізм відчинення дверей Фото: Geely

Galaxy Light оснастять лідарами, радарами та супутниковими приймачами. Дочірня компанія Geely, Geespace, планує вивести на орбіту 72 супутники до 2025 року.

[ + – ] По центру концепт-кара встановлено величезний дисплей Фото: Geely

У концепт-карі відсутні фізичні бічні дзеркала заднього виду й дверні ручки. Підтримується розблокування NFC, а ззаду встановлено порт для дронів.

[ + – ] Позаду електромобіля розмістять порт для дронів Фото: Geely

Galaxy Light є повністю електричним авто. Поки що його характеристики тримають у секреті.

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