Китайці представили величезний позашляховик за $70 000 із агресивним дизайном (фото)

Китайський позашляховик Dongfeng Warrior MS600 пропонують у тримісному, шестимісному та п'ятимісному виконаннях. Він отримав безліч опцій, які можуть кардинально змінити модель.

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У Китаї відбулася офіційна прем'єра брутального позашляховика Dongfeng Warrior MS600. Модель отримає чотири версії за ціною від 70800 доларів. Про це розповіли на сайті Autohome.

Компанія Dongfeng Motor Corporation випустила багато позашляховиків у лінійці Warrior. Одним із найвідоміших представників є "китайський Hummer" Dongfeng Warrior M50.

Dongfeng Warrior MS600 відрізняється брутальним дизайном та потужним дизельним двигуном. Він може впоратися із суворим бездоріжжям.

[ + – ] Базова версія позашляховика пропонує порожню раму Фото: autohome.com.cn

Габарити Dongfeng Warrior MS600:

довжина — 5970/5850 мм;

ширина — 2160 мм;

висота — 2155 мм;

колісна база — 3700 мм.

Споряджена маса позашляховика варіюється від 3750 до 3915 кг. Він може підніматися на схил під кутом до 33 градусів, а також долати брід глибиною понад 800 мм.

[ + – ] Dongfeng Warrior MS600 можна купити у вигляді автобудинку Фото: autohome.com.cn

Більшість інтер'єру виконана з якісної шкіри. По центру салону встановлено великий сенсорний екран інформаційно-розважальної системи. Під ним знаходяться фізичні кнопки та важіль перемикання передач.

[ + – ] Усередині розміщено великий мультимедійний дисплей Фото: autohome.com.cn

Dongfeng Warrior MS600 пропонують у тримісному, шестимісному та п'ятимісному виконаннях, а також як будинок на колесах. Клієнти можуть додатково оснастити автомобіль подвійними генераторами, електронною системою контролю стійкості, системою допомоги при водінні та системою нічного бачення.

[ + – ] Dongfeng Warrior MS600 доступний у кількох варіантах кузова. Фото: autohome.com.cn

Під капотом позашляховика встановлений 6,7-літровий шестициліндровий рядний дизельний двигун Dongfeng-Cummins потужністю 314 к.с. і 1050 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 6-ступінчастою автоматичною коробкою передач і 4-ступінчастою роздавальною коробкою.

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Повнопривідна система оснащена міжосьовим диференціалом. Максимальна швидкість Dongfeng Warrior MS600 складає 140 км/год.

[ + – ] Dongfeng Warrior MS600 може впоратися з найважчим бездоріжжям Фото: autohome.com.cn

Позашляховик вже доступний для попереднього замовлення у Китаї. Купити його можна за ціною від 486 800 до 638 ​​800 юанів (від 70 800 до 93 000 доларів).

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