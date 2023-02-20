Китайцы представили огромный внедорожник за $70 000 с брутальным дизайном (фото)

Китайский внедорожник Dongfeng Warrior MS600 предлагают в трехместном, шестиместном и пятиместном исполнениях. Он получил множество опций, которые могут кардинально преобразить модель.

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В Китае состоялась официальная премьера брутального внедорожника Dongfeng Warrior MS600. Модель получит четыре версии по цене от 70 800 долларов. Об этом рассказали на сайте Autohome.

Компания Dongfeng Motor Corporation выпустила множество внедорожников в линейке Warrior. Одним из самых известных представителей является "китайский Hummer" Dongfeng Warrior M50.

Dongfeng Warrior MS600 отличается брутальным дизайном и мощным дизельным двигателем. Он может справиться с суровым бездорожьем.

[ + – ] Базовая версия внедорожника предлагает пустую раму Фото: autohome.com.cn

Габариты Dongfeng Warrior MS600:

длина — 5970/5850 мм;

ширина — 2160 мм;

высота — 2155 мм;

колесная база — 3700 мм.

Снаряженная масса внедорожника варьируется от 3750 до 3915 кг. Он может взбираться на склон под углом до 33 градусов, а также преодолевать брод глубиной более 800 мм.

[ + – ] Dongfeng Warrior MS600 можно купить в виде автодома Фото: autohome.com.cn

Большая часть интерьера выполнена из качественной кожи. По центру салона установлен большой сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы. Под ним находятся физические кнопки и рычаг переключения передач.

[ + – ] Внутри размещен большой мультимедийный дисплей Фото: autohome.com.cn

Dongfeng Warrior MS600 предлагают в трехместном, шестиместном и пятиместном исполнениях, а также как дом на колесах. Клиенты могут дополнительно оснастить автомобиль двойными генераторами, электронной системы контроля устойчивости, системой помощи при вождении и системой ночного видения.

[ + – ] Dongfeng Warrior MS600 доступен в нескольких вариантах кузова Фото: autohome.com.cn

Под капотом внедорожника установлен 6,7-литровый рядный шестицилиндровый дизельный двигатель Dongfeng-Cummins мощностью 314 л.с. и 1050 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 6-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач и 4-ступенчатой ​​раздаточной коробкой.

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Полноприводная система оснащена межосевым дифференциалом. Максимальная скорость Dongfeng Warrior MS600 составляет 140 км/ч.

[ + – ] Dongfeng Warrior MS600 может справиться с самым трудным бездорожьем Фото: autohome.com.cn

Внедорожник уже доступен для предварительного заказа в Китае. Купить его можно по цене от 486 800 до 638 ​​800 юаней (от 70 800 до 93 000 долларов).

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