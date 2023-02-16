В Китае показали недорогой кроссовер премиум-класса с дизайном в духе Rolls-Royce (фото)

Кроссовер Hongqi HS3 станет самой доступной моделью китайской марки. Дизайн автомобиля разработал бывший стилист Rolls-Royce.

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Опубликованы первые фото нового Hongqi HS3 второго поколения. Самый компактный кроссовер китайского премиум-бренда презентуют в апреле на автосалоне в Шанхае. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Новый Hongqi HS3 является наиболее доступной моделью в линейке марки. Его стартовая стоимость составит около 25 000 долларов. Напомним, что Hongqi производит самые дорогие и роскошные китайские автомобили – стоимость некоторых моделей превышает 500 000 долларов.

Дизайн современных Hongqi разрабатывает бывший стилист Rolls-Royce Жиль Тейлор. Передняя часть HS3 выполнена в духе Rolls-Royce Cullinan – с огромной хромированной решеткой радиатора и продолговатыми фарами. Стандартными являются 19-дюймовые диски. Авто подросло по сравнению с предшественником.

[ + – ] Кроссовер оснастят 2,0-литровым 252-сильным турбомотор Фото: carscoops.com

Габариты Hongqi HS3 2023:

Длина – 4655 мм

Ширина – 1900 мм

Высота – 1668 мм

Колесная база – 2770 мм

Масса – 1710 кг

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Кроссовер Hongqi HS3 первого поколения был электромобилем, но новая модель поначалу предложат только с 2,0-литровым бензиновым турбомотором на 252 л. с. от старшей модели HS5. Авто получит 8-ступенчатую автоматическую КПП, а привод может быть передним или полным.

Ранее Фокус сообщал, что на автошоу в Шанхае также покажут и более крупный семиместный кроссовер Hongqi HS6.

Также мы писали, что в Китае показали шестиместный кроссовер с богатой комплектацией.