Поддержите нас
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

В Китае показали недорогой кроссовер премиум-класса с дизайном в духе Rolls-Royce (фото)

Hongqi HS3, новый Hongqi HS3, Hongqi HS3 2023, кроссовер Hongqi, китайский кроссовер
Фото: carscoops.com | Hongqi HS3 — доступный премиальный кроссовер

Кроссовер Hongqi HS3 станет самой доступной моделью китайской марки. Дизайн автомобиля разработал бывший стилист Rolls-Royce.

Related video

Опубликованы первые фото нового Hongqi HS3 второго поколения. Самый компактный кроссовер китайского премиум-бренда презентуют в апреле на автосалоне в Шанхае. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Новый Hongqi HS3 является наиболее доступной моделью в линейке марки. Его стартовая стоимость составит около 25 000 долларов. Напомним, что Hongqi производит самые дорогие и роскошные китайские автомобили – стоимость некоторых моделей превышает 500 000 долларов.

Дизайн современных Hongqi разрабатывает бывший стилист Rolls-Royce Жиль Тейлор. Передняя часть HS3 выполнена в духе Rolls-Royce Cullinan – с огромной хромированной решеткой радиатора и продолговатыми фарами. Стандартными являются 19-дюймовые диски. Авто подросло по сравнению с предшественником.

Hongqi HS3, новый Hongqi HS3, Hongqi HS3 2023, кроссовер Hongqi, китайский кроссовер Fullscreen
Кроссовер оснастят 2,0-литровым 252-сильным турбомотор
Фото: carscoops.com

Габариты Hongqi HS3 2023:

  • Длина – 4655 мм
  • Ширина – 1900 мм
  • Высота – 1668 мм
  • Колесная база – 2770 мм
  • Масса – 1710 кг
Важно
В Китае рухнули продажи новых автомобилей: названа причина
В Китае рухнули продажи новых автомобилей: названа причина

Кроссовер Hongqi HS3 первого поколения был электромобилем, но новая модель поначалу предложат только с 2,0-литровым бензиновым турбомотором на 252 л. с. от старшей модели HS5. Авто получит 8-ступенчатую автоматическую КПП, а привод может быть передним или полным.

Ранее Фокус сообщал, что на автошоу в Шанхае также покажут и более крупный семиместный кроссовер Hongqi HS6.

Также мы писали, что в Китае показали шестиместный кроссовер с богатой комплектацией.