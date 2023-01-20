В Китае рассекретили недорогой клон Rolls-Royce Cullinan по цене Skoda Kodiaq (фото)

Hongqi HS5 является самым доступным кроссовером в линейке премиальной китайской марки. Над дизайном авто работал бывший стилист Rolls-Royce Жиль Тейлор.

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В интернет попали фото нового Hongqi HS5. Премиальный китайский кроссовер поступит в продажу весной и будет стоить в эквиваленте 27 000 – 37 000 долларов. Об этом сообщает сайт Autohome.

Новый Hongqi HS5 является самым дешевым кроссовером китайского бренда. В линейке премиум-подразделения концерна FAW есть даже суперкары и роскошные модели стоимостью свыше 500 000 долларов. Именно на Hongqi ездит Си Цзиньпин.

[ + – ] В отделке использовано немало хрома Фото: autohome.com.cn

Кроссовер Hongqi HS5 разработан под руководством экс-дизайнера Rolls-Royce Жиля Тейлора, поэтому во внешнем виде чувствуется влияние стиля британской марки. Огромная решетка радиатора и продолговатые фары сделали авто похожим на роскошный внедорожник Rolls-Royce Cullinan. В отделке использовано немало хрома. По размерам авто сопоставимо с Hyundai Santa Fe и Skoda Kodiaq.

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Габариты Hongqi HS5 2023:

Длина – 4785 мм

Ширина – 1905 мм

Высота – 1700 мм

Колесная база – 2870 мм

[ + – ] На передней панели установлены два дисплея Фото: autohome.com.cn

Хром наряду с кожей и деревом присутствует и в салоне Hongqi HS5. На передней панели установлены два большим дисплея. Комплектация включает электропривод сидений и беспроводную зарядку для смартфона.

Китайский кроссовер сохранил 2,0-литровый бензиновый турбомотор предшественника, но его мощность увеличена с 224 до 252 л. с. В паре с ним работает новый 8-ступенчатый автомат, а привод может быть передним или полным.

Ранее Фокус сообщал, что автомобили Hongqi уже появились в Украине, причем в нашей стране продают электрические внедорожники стоимостью около 90 000 долларов.