У Китаї розсекретили недорогий клон Rolls-Royce Cullinan за ціною Skoda Kodiaq (фото)

Hongqi HS5 є найдоступнішим кросовером у лінійці преміальної китайської марки. Над дизайном авто працював колишній стиліст Rolls-Royce Жіль Тейлор.

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В інтернет потрапили фото нового Hongqi HS5. Преміальний китайський кросовер надійде у продаж навесні і коштуватиме в еквіваленті 27 000 — 37 000 доларів. Про це повідомляє сайт Autohome.

Новий Hongqi HS5 є найдешевшим кросовером китайського бренду. У лінійці преміумпідрозділу концерну FAW є навіть суперкари та розкішні моделі вартістю понад 500 000 доларів. Саме на Hongqi їздить Сі Цзіньпін.

[ + – ] В обробці використано чимало хрому Фото: autohome.com.cn

Кросовер Hongqi HS5 розроблений під керівництвом ексдизайнера Rolls-Royce Жіля Тейлора, тому у зовнішньому вигляді відчувається вплив стилю британської марки. Велика решітка радіатора і довгасті фари зробили авто схожим на розкішний позашляховик Rolls-Royce Cullinan. В обробці використано чимало хрому. За розмірами авто можна порівняти з Hyundai Santa Fe і Skoda Kodiaq.

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Габарити Hongqi HS5 2023:

Довжина – 4785 мм

Ширина – 1905 мм

Висота – 1700 мм

Колісна база – 2870 мм

[ + – ] На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: autohome.com.cn

Хром поряд зі шкірою та деревом присутній і в салоні Hongqi HS5. На передній панелі встановлені два великі дисплеї. Комплектація включає електропривід сидінь та бездротову зарядку для смартфона.

Китайський кросовер зберіг 2,0-літровий бензиновий турбомотор попередника, але його потужність збільшена з 224 до 252 к. с. У парі з ним працює новий 8-ступінчастий автомат, а привід може бути переднім або повним.

Раніше Фокус повідомляв, що автомобілі Hongqi вже з'явилися в Україні, причому у нашій країні продають електричні позашляховики вартістю близько 90 000 доларів.