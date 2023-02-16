У Китаї показали недорогий кросовер преміумкласу з дизайном на кшталт Rolls-Royce (фото)

Кросовер Hongqi HS3 стане найдоступнішою моделлю китайської марки. Дизайн автомобіля розробив колишній стиліст Rolls-Royce.

Related video

Опубліковано перші фото нового Hongqi HS3 другого покоління. Найкомпактніший кросовер китайського преміумбренду презентують у квітні на автосалоні в Шанхаї. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Новий Hongqi HS3 є найдоступнішою моделлю у лінійці марки. Його стартова вартість становитиме близько 25 000 доларів. Нагадаємо, що Hongqi виробляє найдорожчі та розкішні китайські автомобілі — вартість деяких моделей перевищує 500 000 доларів.

Дизайн сучасних Hongqi розробляє колишній стиліст Rolls-Royce Жіль Тейлор. Передня частина HS3 виконана в дусі Rolls-Royce Cullinan — з величезними хромованою решіткою радіатора та довгастими фарами. Стандартними є 19-дюймові диски. Автомобіль виріс у порівнянні з попередником.

[ + – ] Кросовер оснастять 2,0-літровим 252-сильним турбомотором Фото: carscoops.com

Габарити Hongqi HS3 2023:

Довжина – 4655 мм

Ширина – 1900 мм

Висота – 1668 мм

Колісна база – 2770 мм

Маса – 1710 кг

Важливо

У Китаї впали продажі нових автомобілів: названо причину

Кросовер Hongqi HS3 першого покоління був електромобілем, але нова модель спочатку запропонують лише з 2,0-літровим бензиновим турбомотором на 252 к. с. від старшої моделі HS5. Автомобіль отримає 8-ступінчасту автоматичну КПП, а привід може бути переднім або повним.

Раніше Фокус повідомляв, що на автошоу в Шанхаї також покажуть і більший семимісний кросовер Hongqi HS6.

Також ми писали, що у Китаї показали шестимісний кросовер із багатою комплектацією.