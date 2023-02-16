У Китаї показали недорогий кросовер преміумкласу з дизайном на кшталт Rolls-Royce (фото)
Кросовер Hongqi HS3 стане найдоступнішою моделлю китайської марки. Дизайн автомобіля розробив колишній стиліст Rolls-Royce.
Опубліковано перші фото нового Hongqi HS3 другого покоління. Найкомпактніший кросовер китайського преміумбренду презентують у квітні на автосалоні в Шанхаї. Про це повідомляє сайт Carscoops.
Новий Hongqi HS3 є найдоступнішою моделлю у лінійці марки. Його стартова вартість становитиме близько 25 000 доларів. Нагадаємо, що Hongqi виробляє найдорожчі та розкішні китайські автомобілі — вартість деяких моделей перевищує 500 000 доларів.
Дизайн сучасних Hongqi розробляє колишній стиліст Rolls-Royce Жіль Тейлор. Передня частина HS3 виконана в дусі Rolls-Royce Cullinan — з величезними хромованою решіткою радіатора та довгастими фарами. Стандартними є 19-дюймові диски. Автомобіль виріс у порівнянні з попередником.
Габарити Hongqi HS3 2023:
- Довжина – 4655 мм
- Ширина – 1900 мм
- Висота – 1668 мм
- Колісна база – 2770 мм
- Маса – 1710 кг
Кросовер Hongqi HS3 першого покоління був електромобілем, але нова модель спочатку запропонують лише з 2,0-літровим бензиновим турбомотором на 252 к. с. від старшої моделі HS5. Автомобіль отримає 8-ступінчасту автоматичну КПП, а привід може бути переднім або повним.
Раніше Фокус повідомляв, що на автошоу в Шанхаї також покажуть і більший семимісний кросовер Hongqi HS6.
Також ми писали, що у Китаї показали шестимісний кросовер із багатою комплектацією.