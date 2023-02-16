У Китаї впали продажі нових автомобілів: названо причину

У Китаї багато водіїв не стали купувати нові автомобілі через відсутність податкових знижок на придбання автомобілів із ДВС. Проте продажі електромобілів продемонстрували зростання.

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У Китаї продажі нових легкових автомобілів у січні впали на 38%. Попит ослаб після зниження податку на автомобілі з ДВС, а також закінчення терміну субсидій на електромобілі. Про це розповіли на порталі Reuters.

Китайська асоціація легкових автомобілів поділилася, що продаж гібридних авто впав на 6,3% у січні після стрімкого зростання на 90% у 2022 році. Показники не виправдали очікувань експертів.

Попри ознаки послаблення попиту на найбільшому у світі автомобільному ринку центральний уряд Китаю не продовжив зниження податку на покупку автомобілів із ДВС. Проте знижку 10 000 юанів (1470 доларів) продовжили для тих, хто змінює своє авто з бензиновим двигуном на електромобіль.

Також у Китаї збільшився продаж електрокарів Tesla. За січень продалм 66 951 автомобіль бренду, що на 18% більше, ніж у грудні.

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Американська компанія посіла друге місце з продажу в Китаї минулого місяця. Вона поступилася тільки бренду BYD, який реалізував у країні 150 164 автомобілі на електротязі.

Раніше Фокус розповів, що в Китаї розсекречено недорогий електромобіль Jiangnan U2 із запасом ходу понад 400 км.