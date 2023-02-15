Китайці готують бюджетний клон американського пікапа Ford F-150 (фото)
JMC Daodao запропонує багате оснащення та непогані характеристики. Будуть доступні кілька модифікацій пікапа.
Китайська компанія JMC, яка частково належить Changan, показала свою відповідь популярному пікапу Ford F-150. Нова модель отримає бюджетний цінник та пропонує непогане оснащення. Про це повідомили на сайті Autohome.
JMC Daodao отримав схожий на Ford F-150 дизайн. Він оснащуватиметься не такими потужними двигунами, але коштуватиме значно дешевше.
Новий пікап буде доступний у двох варіантах оформлення — з хромованою радіаторною решіткою та матовою. В обох випадках покупці отримають повністю світлодіодну оптику спереду та ззаду.
JMC Daodao запропонують у трьох різних варіантах по колісній базі та довжині. Також варіюватиметься і розмір вантажного відсікуВажливо
Габарити JMC Daodao (залежно від версії):
- Довжина — 5450/5685/5705 мм.
- Ширина — 1935 мм
- Висота — 1872 мм
- Колісна база — 3270/3470 мм
- Довжина вантажного відсіку — 1546/1785/1830 мм.
JMC Daodao оснастять 2,3-літровими бензиновими та дизельними двигунами потужністю 258 і 177 к. с., відповідно. Силові агрегати працюють у парі з автоматичною коробкою перемикання передач.
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