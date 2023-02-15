Китайцы готовят бюджетный клон американского пикапа Ford F-150 (фото)
JMC Daodao предложит богатое оснащение и неплохие характеристики. Будут доступны сразу несколько модификаций пикапа.
Китайская компания JMC, которая частично принадлежит Changan, показала свой ответ популярному пикапу Ford F-150. Новая модель получит бюджетный ценник и предлагает неплохое оснащение. Об этом сообщили на сайте Autohome.
JMC Daodao получил похожий на Ford F-150 дизайн. Он будет оснащаться не такими мощными двигателями, но будет стоять значительно дешевле.
Новый пикап будет доступен в двух вариантах оформления — с хромированной радиаторной решеткой и матовой. В обоих случаях покупатели получат полностью светодиодную оптику спереди и сзади.
JMC Daodao предложат в трех разных вариантах по колесной базе и длине. Также будет варьироваться и размер грузового отсекаВажно
Габариты JMC Daodao (в зависимости от версии):
- Длина — 5450/5685/5705 мм
- Ширина — 1935 мм
- Высота — 1872 мм
- Колесная база — 3270/3470 мм
- Длина грузового отсека — 1546/1785/1830 мм
JMC Daodao оснастят 2,3-литровыми бензиновыми и дизельными двигателями мощностью 258 и 177 л. с., соответственно. Силовые агрегаты работают в паре с автоматической коробкой переключения передач.
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