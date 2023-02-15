Китайцы готовят бюджетный клон американского пикапа Ford F-150 (фото)

JMC Daodao предложит богатое оснащение и неплохие характеристики. Будут доступны сразу несколько модификаций пикапа.

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Китайская компания JMC, которая частично принадлежит Changan, показала свой ответ популярному пикапу Ford F-150. Новая модель получит бюджетный ценник и предлагает неплохое оснащение. Об этом сообщили на сайте Autohome.

JMC Daodao получил похожий на Ford F-150 дизайн. Он будет оснащаться не такими мощными двигателями, но будет стоять значительно дешевле.

[ + – ] JMC Daodao станет доступен в двух вариантах оформления Фото: autohome.com.cn

Новый пикап будет доступен в двух вариантах оформления — с хромированной радиаторной решеткой и матовой. В обоих случаях покупатели получат полностью светодиодную оптику спереди и сзади.

[ + – ] JMC Daodao предложат с двумя колесными базами Фото: autohome.com.cn

JMC Daodao предложат в трех разных вариантах по колесной базе и длине. Также будет варьироваться и размер грузового отсека

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Габариты JMC Daodao (в зависимости от версии):

Длина — 5450/5685/5705 мм

Ширина — 1935 мм

Высота — 1872 мм

Колесная база — 3270/3470 мм

Длина грузового отсека — 1546/1785/1830 мм

JMC Daodao оснастят 2,3-литровыми бензиновыми и дизельными двигателями мощностью 258 и 177 л. с., соответственно. Силовые агрегаты работают в паре с автоматической коробкой переключения передач.

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