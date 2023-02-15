В Китае представили стильный бюджетный кроссовер за $12 400 (фото)
Кроссовер Trumpchi GS3 рассчитан на молодую аудиторию, предлагая стильный дизайн и богатое оснащение за небольшие деньги. В версии R модель будет выглядеть еще спортивнее.
В Китае показали кроссовер Trumpchi GS3 нового поколения. Он получит стильный дизайн и богатое оснащение. Об этом рассказали на сайте Car News China.
Trumpchi GS3 рассчитан на молодую аудиторию. Именно поэтому дизайну новинки уделили большое внимание, сделав его максимально стильным и спортивным.
Бренд Trumpchi принадлежит GAC Group. Он впервые был запущен в 2010 году и теперь модельный ряд компании состоит из кроссоверов, минивэнов и седанов.
Новый Trumpchi GS3 будет доступен в двух версиях — стандартной и спортивной R. Вторая модификация предлагает более динамичную внешность с оранжевой отделкой и выхлопными патрубками, расположенными посередине.
Габариты Trumpchi GS3:
- Длина — 4410 мм
- Ширина — 1850 мм
- Высота — 1600 мм
- Колесная база — 2650 мм
В интерьере разместили два больших дисплея, один из которых выполняет роль приборной панели, а второй является экраном информационно-развлекательной системы. Селектор коробки переключения передач выполнен лаконично, а рулевое колесо скошено снизу.
Trumpchi GS3 построен на платформе GPMA. Модель будет доступна с 1,5-литровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 177 л.с. Он работает в паре с семиступенчатой автоматической коробкой передач с двумя сцеплениями.Важно
Новый Trumpchi GS3 будет запущен в Китае 20 февраля. Начальная цена базовой модели составит около 85 000 юаней (12 400 долларов).
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