В Китае представили стильный бюджетный кроссовер за $12 400 (фото)

Кроссовер Trumpchi GS3 рассчитан на молодую аудиторию, предлагая стильный дизайн и богатое оснащение за небольшие деньги. В версии R модель будет выглядеть еще спортивнее.

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В Китае показали кроссовер Trumpchi GS3 нового поколения. Он получит стильный дизайн и богатое оснащение. Об этом рассказали на сайте Car News China.

Trumpchi GS3 рассчитан на молодую аудиторию. Именно поэтому дизайну новинки уделили большое внимание, сделав его максимально стильным и спортивным.

[ + – ] На Trumpchi GS3 установлены узкие фары и большая решетка радиатора Фото: autohome.com.cn

Бренд Trumpchi принадлежит GAC Group. Он впервые был запущен в 2010 году и теперь модельный ряд компании состоит из кроссоверов, минивэнов и седанов.

Новый Trumpchi GS3 будет доступен в двух версиях — стандартной и спортивной R. Вторая модификация предлагает более динамичную внешность с оранжевой отделкой и выхлопными патрубками, расположенными посередине.

[ + – ] Стандартная версия Trumpchi GS3 получила более сдержанный дизайн Фото: autohome.com.cn [ + – ] Сзади Trumpchi GS3 R отличается от стандартной версии новыми выхлопными патрубками и массивным диффузором Фото: autohome.com.cn

Габариты Trumpchi GS3:

Длина — 4410 мм

Ширина — 1850 мм

Высота — 1600 мм

Колесная база — 2650 мм

В интерьере разместили два больших дисплея, один из которых выполняет роль приборной панели, а второй является экраном информационно-развлекательной системы. Селектор коробки переключения передач выполнен лаконично, а рулевое колесо скошено снизу.

[ + – ] В интерьере Trumpchi GS3 разместились два больших дисплея Фото: autohome.com.cn

Trumpchi GS3 построен на платформе GPMA. Модель будет доступна с 1,5-литровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 177 л.с. Он работает в паре с семиступенчатой автоматической коробкой передач с двумя сцеплениями.

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Новый Trumpchi GS3 будет запущен в Китае 20 февраля. Начальная цена базовой модели составит около 85 000 юаней (12 400 долларов).

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