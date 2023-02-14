Geely презентовали бюджетный электрический седан со сменными батареями (фото)

Недорогой электрический седан возродит бренд Maple и рассчитан на бюджетный сегмент. Замена батареи на одной из технических станций занимает всего около 60 секунд.

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Geely представили новый бюджетный электрический седан от своего дочернего бренда Maple. Модель Youxing 6 обладает минималистичным дизайном и сменными батареями. Об этом рассказали на сайте Car News China.

Бренд Maple был создан Geely совместно с Lifan в 2019 году. Через год Geely выкупила Lifan и стала единственным обладателем компании.

Седан Maple Youxing 6 является компактным седаном с лаконичным дизайном. От фальшивой решетки радиатора решили отказаться, поэтому передняя часть выглядит довольно минималистично.

[ + – ] Maple Youxing 6 получил минималистичный дизайн Фото: MITT

Задние фонари соединены в единый блок. По центру расположена тонкая хромированная вставка.

[ + – ] Maple Youxing 6 будет предложен в нескольких вариантах внешней отделки Фото: MITT

Внутри Maple Youxing 6 установлен большой дисплей инормационно-развлекательной системы. Экран может использоваться и в качестве приборной панели, как у некоторых моделей Tesla.

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Габариты Maple Youxing 6:

Длина — 4640 мм

Ширина — 1870 мм

Высота — 1600 мм

Колесная база — 2760 мм

Седан оснащен электродвигателем мощностью 163 л.с. производства Enpower. Аккумулятор поддерживает технологию быстрой замены, что позволяет быстро увеличить запас хода и снизить расходы на обслуживание.

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