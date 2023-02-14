Geely презентовали бюджетный электрический седан со сменными батареями (фото)
Недорогой электрический седан возродит бренд Maple и рассчитан на бюджетный сегмент. Замена батареи на одной из технических станций занимает всего около 60 секунд.
Geely представили новый бюджетный электрический седан от своего дочернего бренда Maple. Модель Youxing 6 обладает минималистичным дизайном и сменными батареями. Об этом рассказали на сайте Car News China.
Бренд Maple был создан Geely совместно с Lifan в 2019 году. Через год Geely выкупила Lifan и стала единственным обладателем компании.
Седан Maple Youxing 6 является компактным седаном с лаконичным дизайном. От фальшивой решетки радиатора решили отказаться, поэтому передняя часть выглядит довольно минималистично.
Задние фонари соединены в единый блок. По центру расположена тонкая хромированная вставка.
Внутри Maple Youxing 6 установлен большой дисплей инормационно-развлекательной системы. Экран может использоваться и в качестве приборной панели, как у некоторых моделей Tesla.Важно
Габариты Maple Youxing 6:
- Длина — 4640 мм
- Ширина — 1870 мм
- Высота — 1600 мм
- Колесная база — 2760 мм
Седан оснащен электродвигателем мощностью 163 л.с. производства Enpower. Аккумулятор поддерживает технологию быстрой замены, что позволяет быстро увеличить запас хода и снизить расходы на обслуживание.
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