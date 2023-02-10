В Китае представили роскошный семиместный внедорожник за $25 000 (фото)

Новый Changan CS95 получил брутальный дизайн и богатое оснащение. Модель обладает полным приводом и современными системами безопасности.

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В Китае представили внедорожник Changan CS95 2023 года. Обновленная модель получила более богатое оснащение и стала современнее. Об этом рассказали на сайте Car News China.

Спереди установлена массивная четырехугольная решетка радиатора. Над ней разместили большие светодиодные фары, соединенные глянцевой вставкой.

[ + – ] Задние фонари Changan CS95 соединены в единый блок Фото: autohome.com.cn

Задние фонари соединены светодиодной полосой. На заднем бампере установили четыре выхлопных патрубка, которые делают внедорожник визуально брутальнее.

[ + – ] Changan CS95 получил классический силуэт внедорожника Фото: autohome.com.cn

Задняя стойка крыши прибавляет внешности модели в спортивности. На внедорожник установили двухцветные колесные диски.

Габариты Changan CS95 2023:

Длина — 4949 мм

Ширина — 1940 мм

Высота — 1805 мм

Колесная база — 2810 мм

Changan CS95 рассчитан на семь посадочных мест и имеет неплохое оснащение. Оно включает большую цифровую панель приборов и 12,3-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы. Для его управления используются физические кнопки.

[ + – ] В интерьере Changan CS95 оставили множество физических кнопок Фото: autohome.com.cn

Обновленный Changan CS95 оснащается 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 234 л.с. и крутящим моментом 360 Нм. Он работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и имеет полный привод.

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Changan CS95 2023 года будет официально представлен 14 февраля. Начальная цена модели составит около 170 000 юаней (25 000 долларов).

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