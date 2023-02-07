Представлены инновационные китайские электрокары с запасом хода свыше 600 км (фото)

Rising Auto R7 и F7 отличаются обтекаемым дизайном, а в их салоне установлен огромный дисплей на передней панели. Электрокары доступны в версиях мощностью 340 и 544 л. с.

Related video

Китайский концерн SAIC презентовал электромобили своей новой марки Rising Auto. Кроссовер R7 и лифтбэк F7 поступят в продажу на родине с марта по одинаковой стартовой цене в 280 000 юаней ($41 300), а позже бренд выведут и на глобальный рынок. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

[ + – ] Лифтбэк Rising Auto F7 Фото: CarNewsChina

Новые Rising Auto отличаются вытянутым обтекаемым дизайном с выраженным "носом", покатой крышей и выдвижными дверными ручками. Аэродинамика действительно очень хорошо проработана: коэффициент лобого сопротивления составляет 0,238 R7 и 0,206 – F7.

[ + – ] Купе-кроссовер Rising Auto R7 Фото: CarNewsChina

Лифтбэк Rising Auto F7 достигает 5000 мм в длину при колесной базе в 3000 мм. Кроссовер R7 несколько компактнее – 4900 и 2950 мм, соответственно.

Важно

В Европе появился стильный китайский электрокар с автопилотом и запасом хода 570 км (фото)

Салон Rising Auto явно создан с оглядкой на электромобили Mercedes EQ, ведь на всю ширину передней панели растянут огромный трехсекционный дисплей. В отделке салона использована кожа Nappa, а передние сиденья получили электропривод, подогрев и вентиляцию. Также оснащение включает камеры кругового обзора и акустику с 16 динамиками, а позже за доплату предложат автопилот.

[ + – ] На всю переднюю панель растянут трехсекционный дисплей Фото: CarNewsChina

Китайские электромобили предложат в заднеприводной 340-сильной и полноприводной 544-сильной версиях. В топовом исполнении Rising Auto R7 разгоняется до 100 км/ч за 3,8 с, а F7 – за 3,7 с.

[ + – ] Запас хода топового лифтбека составляет 666 км Фото: CarNewsChina

Обе модели получили аккумуляторную батарею на 90 кВт∙ч. Запас хода полноприводных модификаций составляет 600 км, а с задним приводом лифтбэк может проехать 666 км без подзарядки, а кроссовер – 642 км. Батарея выполнена быстросъемной – при разряде ее можно заменить и продолжить движение.

Ранее Фокус сообщал, что в Китае презентовали компактный городской электрокар за 6900 долларов.