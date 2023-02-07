Представлені інноваційні китайські електрокари із запасом ходу понад 600 км (фото)

Rising Auto R7 і F7 відрізняються обтічним дизайном, а в їхньому салоні встановлений величезний дисплей на передній панелі. Електрокари доступні у версіях потужністю 340 і 544 к.с.

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Китайський концерн SAIC презентував електромобілі нової марки Rising Auto. Кросовер R7 і ліфтбек F7 надійдуть у продаж на батьківщині з березня за однаковою стартовою ціною 280 000 юанів ($41 300), а пізніше бренд виведуть і на глобальний ринок. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

[ + – ] Ліфтбек Rising Auto F7 Фото: CarNewsChina

Нові Rising Auto відрізняються витягнутим обтічним дизайном із вираженим "носом", похилим дахом і висувними дверними ручками. Аеродинаміка дійсно дуже добре опрацьована: коефіцієнт лобого опору становить 0,238 у R7 і 0,206 — у F7.

[ + – ] Купе-кросовер Rising Auto R7 Фото: CarNewsChina

Ліфтбек Rising Auto F7 досягає 5000 мм у довжину при колісній базі 3000 мм. Кросовер R7 дещо компактніший — 4900 і 2950 мм відповідно.

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Салон Rising Auto явно створений із огляду на електромобілі Mercedes EQ, адже на всю ширину передньої панелі розтягнутий величезний трисекційний дисплей. В обробці салону використана шкіра Nappa, а передні сидіння отримали електропривод, підігрів і вентиляцію. Також оснащення включає камери кругового огляду й акустику із 16 динаміками, а пізніше за доплату запропонують автопілот.

[ + – ] На всю передню панель розтягнутий трисекційний дисплей Фото: CarNewsChina

Китайські електромобілі запропонують у задньопривідній 340-сильній і повнопривідній 544-сильній версіях. У топовому виконанні Rising Auto R7 розганяється до 100 км/год за 3,8 секунди, а F7 — за 3,7 секунди.

[ + – ] Запас ходу топового ліфтбека складає 666 км Фото: CarNewsChina

Обидві моделі отримали акумулятор на 90 кВт∙год. Запас ходу повнопривідних модифікацій становить 600 км, а із заднім приводом ліфтбек може проїхати 666 км без підзарядки, кросовер — 642 км. Батарея виконана швидкознімною — в разі розрядки її можна замінити й продовжити рух.

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