У Китаї презентували доступний електромобіль за $6900 із багатим оснащенням (фото)

Новий BAW Jiabao досягає 3,5 м у довжину і оснащений скромним 27-сильним двигуном. Бюджетна модель отримала два дисплеї в салоні та камери кругового огляду.

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Опубліковано перші фото BAW Jiabao. Найкомпактніший і найдешевший електромобіль від концерну BAIC незабаром надійде у продаж в Китаї за ціною від 46 900 до 56 900 юанів ($6900-8400). Подробиці авто розкрили на сайті CarNewsChina.

[ + – ] Електрокар сягає лише 3,5 м у довжину Фото: BAIC

Новий BAW Jiabao — компактний п'ятидверний електромобіль А-класу. У нього незграбний дизайн з високим капотом, тоненькими фарами і рельєфними боковинами. Стандартними є 13-дюймові колеса.

Розміри BAW Jiabao 2023:

Довжина – 3532 мм

Ширина – 1498 мм

Висота – 1605 мм

Колісна база – 2275 мм

[ + – ] На вибір запропонують версії із запасом ходу 122 та 172 км. Фото: BAIC

Салон BAW Jiabao отримав двоколірне оздоблення. Хоч модель бюджетна, на передній панелі встановлені два дисплеї: у базовій версії вони 7-дюймові, а в топовому варіанті їх діагональ становить 10,25 дюймів.

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Найдешевший електрокар у світі розійшовся мільйонним тиражем

Базова комплектація BAW Jiabao включає голосове керування, кондиціонер, центральний замок та система контролю тиску в шинах. Серед опцій є камери кругового огляду та точка Wi-Fi.

[ + – ] У салоні на передній панелі встановлені два дисплеї Фото: BAIC

Китайський електромобіль оснащений 27-сильним двигуном і розвиває 100 км/год. На вибір запропоновані батареї ємністю 9,6 та 13,6 кВт∙год: запас ходу становить 122 та 172 км.

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