В Китае презентовали доступный электромобиль за $6900 с богатым оснащением (фото)
Новый BAW Jiabao достигает 3,5 м в длину и оснащен скромным 27-сильным мотором. Бюджетная модель получила два дисплея в салоне и камеры кругового обзора.
Опубликованы первые фото BAW Jiabao. Самый компактный и дешевый электромобиль от концерна BAIC вскоре поступит в продажу в Китае по цене от 46 900 до 56 900 юаней ($6900-8400). Подробности авто раскрыли на сайте CarNewsChina.
Новый BAW Jiabao – компактный пятидверный электромобиль А-класса. У него угловатый дизайн с высоким капотом, тоненькими фарами и рельефными боковинами. Стандартными являются 13-дюймовые колеса.
Размеры BAW Jiabao 2023:
- Длина – 3532 мм
- Ширина – 1498 мм
- Высота – 1605 мм
- Колесная база – 2275 мм
Салон BAW Jiabao получил двухцветную отделку. Хотя модель бюджетная, на передней панели установлены два дисплея: в базовой версии они 7-дюймовые, а в топовом варианте их диагональ составляет 10,25 дюйма.
Базовая комплектация BAW Jiabao включает голосовое управление, кондиционер, центральный замок и система контроля давления в шинах. Среди опций есть камеры кругового обзора и точка Wi-Fi.
Китайский электромобиль оснащен 27-сильным мотором и развивает 100 км/ч. На выбор предложены батареи емкостью 9,6 и 13,6 кВт∙ч: запас хода составляет 122 и 172 км.
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