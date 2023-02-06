В Китае презентовали доступный электромобиль за $6900 с богатым оснащением (фото)

Новый BAW Jiabao достигает 3,5 м в длину и оснащен скромным 27-сильным мотором. Бюджетная модель получила два дисплея в салоне и камеры кругового обзора.

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Опубликованы первые фото BAW Jiabao. Самый компактный и дешевый электромобиль от концерна BAIC вскоре поступит в продажу в Китае по цене от 46 900 до 56 900 юаней ($6900-8400). Подробности авто раскрыли на сайте CarNewsChina.

[ + – ] Электрокар составляет всего 3,5 м в длину Фото: BAIC

Новый BAW Jiabao – компактный пятидверный электромобиль А-класса. У него угловатый дизайн с высоким капотом, тоненькими фарами и рельефными боковинами. Стандартными являются 13-дюймовые колеса.

Размеры BAW Jiabao 2023:

Длина – 3532 мм

Ширина – 1498 мм

Высота – 1605 мм

Колесная база – 2275 мм

[ + – ] На выбор предложат версии с запасом хода 122 и 172 км Фото: BAIC

Салон BAW Jiabao получил двухцветную отделку. Хотя модель бюджетная, на передней панели установлены два дисплея: в базовой версии они 7-дюймовые, а в топовом варианте их диагональ составляет 10,25 дюйма.

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Базовая комплектация BAW Jiabao включает голосовое управление, кондиционер, центральный замок и система контроля давления в шинах. Среди опций есть камеры кругового обзора и точка Wi-Fi.

[ + – ] В салоне на передней панели установлены два дисплея Фото: BAIC

Китайский электромобиль оснащен 27-сильным мотором и развивает 100 км/ч. На выбор предложены батареи емкостью 9,6 и 13,6 кВт∙ч: запас хода составляет 122 и 172 км.

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