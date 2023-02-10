У Китаї представили розкішний семимісний позашляховик за $25 000 (фото)

Новий Changan CS95 отримав брутальний дизайн та багате оснащення. Модель має повний привод і сучасні системи безпеки.

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У Китаї представили позашляховик Changan CS95 2023 року. Оновлена модель отримала багатше оснащення та стала сучаснішою. Про це повідомили на сайті Car News China.

Спереду встановлена масивна чотирикутна решітка радіатора. Над нею розмістили великі світлодіодні фари, з'єднані глянсовою вставкою.

[ + – ] Задні ліхтарі Changan CS95 з'єднані у єдиний блок Фото: autohome.com.cn

Задні ліхтарі з'єднані світлодіодною смугою. На задньому бампері встановили чотири вихлопні патрубки, які роблять позашляховик візуально брутальніше.

[ + – ] Changan CS95 отримав класичний силует позашляховика Фото: autohome.com.cn

Задня стійка даху додає зовнішності моделі у спортивності. На позашляховик встановили двоколірні колісні диски.

Габарити Changan CS95 2023:

Довжина — 4949 мм

Ширина — 1940 мм

Висота — 1805 мм

Колісна база — 2810 мм

Changan CS95 розрахований на сім місць і має непогане оснащення. Воно включає велику цифрову панель приладів та 12,3-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи. Для його керування використовуються фізичні кнопки.

[ + – ] В інтер'єрі Changan CS95 залишили безліч фізичних кнопок Фото: autohome.com.cn

Оновлений Changan CS95 оснащується 2,0-літровим чотирициліндровим двигуном з турбонаддувом потужністю 234 к. с. і крутний момент 360 Нм. Він працює в парі з 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач та має повний привід.

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Changan CS95 2023 буде офіційно представлений 14 лютого. Початкова ціна моделі становитиме близько 170 000 юанів (25 000 доларів).

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